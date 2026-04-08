Ethiopie: Ethiopian Airlines mise sur la compétitivité mondiale pour marquer ses 80 ans

Addis-Abeba — À l'occasion de son 80e anniversaire, Ethiopian Airlines a réaffirmé son ambition de devenir l'une des compagnies aériennes les plus compétitives au monde, intégrant cette vision dans sa stratégie à long terme Vision 2040.

Mesfin Tassew, PDG du groupe Ethiopian Airlines, a tenu ces propos lors du lancement d'une série d'événements commémoratifs, retraçant huit décennies d'excellence opérationnelle, de résilience et de croissance continue.

Dans le cadre de Vision 2040, la compagnie prévoit d'étendre son réseau de destinations de 145 à 243, d'augmenter sa flotte de plus de 150 appareils à 350 et de porter le trafic passagers annuel de 20 millions à 60 millions.

Mesfin a indiqué que la compagnie avait déjà commandé 117 appareils, dont la livraison est programmée au cours des sept prochaines années, témoignant de son engagement en faveur de la modernisation de la flotte et de l'expansion de ses services.

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Fondée le 8 avril 1946, Ethiopian Airlines est devenue le premier groupe aérien d'Afrique, opérant aujourd'hui sur les cinq continents et desservant 145 destinations grâce à une flotte moderne de plus de 150 appareils.

Le PDG a souligné que le succès de la compagnie repose sur un engagement constant et des performances soutenues au cours des huit dernières décennies, ajoutant que maintenir son leadership en Afrique exige un renforcement permanent de sa compétitivité sur la scène internationale.

« Même si Ethiopian Airlines est l'une des principales compagnies aériennes africaines, nous visons à devenir l'une des compagnies aériennes les plus compétitives au niveau mondial », a affirmé M. Mesfin.

Il a ajouté que les célébrations du 80e anniversaire se poursuivront avec une série d'événements dans les prochains jours, mettant en lumière l'héritage de la compagnie tout en soulignant ses ambitions internationales.