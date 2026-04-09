Afrique: Compagnie aérienne - Ethiopian Airlines célèbre ses quatre-vingts ans

Ethiopian Airlines célèbre quatre-vingts ans d'existence. Une journée à marquer d'une pierre blanche, à laquelle les représentants de la société à Madagascar ont associé leurs collaborateurs.

Un héritage intemporel. Voilà ce que laisse Ethiopian Airlines, présente dans le ciel africain et dans le monde depuis 80 ans. C'est lors d'une cérémonie conviviale, empreinte d'histoire, que la compagnie a partagé avec les collaborateurs malgaches un moment unique, hautement symbolique, hier. Cet événement marque le lancement de la célébration du 80e anniversaire de la compagnie. Une année à marquer d'une pierre blanche.

Dereje Diriba, area manager d'Ethiopian Airlines à Antananarivo, est revenu sur l'histoire et les débuts de la compagnie. « Il y a 80 ans, en 1946, un premier vol quittait le Manitoba à destination du Caire, à bord d'avions Douglas C-47, portant l'avenir de l'aviation africaine. Le départ était modeste, mais il était empreint d'engagement et de dévouement. Ce vol marquait l'aube d'une nouvelle ère pour l'aviation africaine, inscrite dès le départ dans les fondations de la compagnie », a-t-il déclaré hier, à l'ancien Salon VIP de l'aéroport d'Ivato.

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Aujourd'hui, Ethiopian Airlines s'impose comme un géant mondial de l'aviation, avec plus de 140 avions ultra-modernes, dont le parc ne cesse de s'enrichir. La première destination de la compagnie, le Caire, est désormais rejointe par 144 autres destinations. « C'est là notre réussite commune. Madagascar fait partie de notre histoire depuis 2017, et nous sommes reconnaissants de célébrer notre 80e anniversaire dans ce pays. Merci d'avoir pris part à cette occasion si particulière. Merci pour votre soutien, votre partenariat et la confiance que vous nous accordez. À nos 80 années d'excellence et à beaucoup d'autres années de succès partagé à venir », a-t-il souligné, saluant les années de collaboration fructueuse de la compagnie avec les autorités aéroportuaires et aériennes à Madagascar.

Hier, l'événement a réuni les professionnels du secteur aérien local, aux côtés des représentants des ministères du tourisme et du transport, des responsables de Ravinala Airports, et des représentants de la gendarmerie. En parallèle de cette célébration, Ethiopian Airlines a annoncé de nouvelles perspectives. La compagnie développera de nouvelles lignes : elle mettra en service la liaison vers Atlanta à partir du 21 mai prochain, avec un tarif de 999 dollars depuis la Grande Île, à raison de trois vols par semaine. Ethiopian Airlines proposera également, à partir du 2 juillet, la destination de Lyon, avec trois vols hebdomadaires via Tana-Addis-Abeba-Lyon.

Par ailleurs, la compagnie a renforcé la fréquence de ses vols vers Guangzhou et a réactivé les lignes vers Dubaï et Abou Dhabi, chacune avec un vol hebdomadaire. Fort de ce cap franchi à l'occasion de ses 80 années d'existence, Ethiopian Airlines réaffirme son engagement envers l'innovation et la durabilité, tout en offrant une expérience exceptionnelle à ses nombreux passagers. « Ce parcours a été rendu possible grâce au travail acharné de notre équipe de direction et de notre personnel, à la confiance continue de nos passagers et à la fidélité de nos clients », conclut Dereje Diriba. En 2025, Ethiopian Airlines a été désignée pour la 8e année consécutive « Meilleure compagnie aérienne d'Afrique » par Skytrax, lors des World Airline Awards 2025 au Salon du Bourget à Paris. Les ambitions de cette compagnie emblématique, membre de Star Alliance, visent, via son plan « Vision 2035 », à rejoindre le top 20 mondial des groupes aériens.