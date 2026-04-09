Guinée Equatoriale: « De belles expériences qui touchent le coeur » - Les enfants attendent le Pape Léon XIV

Malabo — Alors que le pays se prépare à accueillir le Pape Léon XIV, dont la visite est prévue du 21 au 23 avril 2026, les préparatifs s'intensifient, mobilisant l'ensemble de la population et la communauté chrétienne locale (voir Fides 27/3/2026).

Parmi leurs activités d'animation, les Filles de Marie Auxiliatrice de Guinée équatoriale ont organisé le « Campamento infantil 2026 », qui a réuni un groupe de 200 enfants, 35 animateurs et les soeurs salésiennes de Don Bosco. « Ce furent trois jours de grand enthousiasme au cours desquels nous avons mis l'Église au centre, nous avons parlé du Pape et prié pour lui », déclare à Fides Soeur Giusy Becchero, FMA. « Ce fut une expérience merveilleuse qui, comme toutes les belles expériences, touche le coeur », souligne-t-elle. Le camp, qui avait pour thème « Le Christ vit ! », s'est déroulé du 28 au 30 mars à la mission de Malabo avec diverses activités.

« Nous avons célébré la messe, organisé des ateliers, animé des groupes de réflexion, des moments de prière, des tournois et la « nuit culturelle », une activité déjà très connue dans notre contexte. Les familles de nos enfants ont confiance en nous et en nos animateurs », raconte Soeur Giusy. « De plus, poursuit-elle, nous avons retracé le Triduum pascal, en soulignant l'importance de l'Église et le rôle du Saint-Père en tant que Pasteur universel. C'est pourquoi nous avons choisi, pour les dix groupes d'animation et de réflexion, le nom d'un saint de l'Église : Saint Carlo Acutis, Saint Pier Giorgio Frassati, Saint Kisito, Sainte Joséphine Bakita... afin que grandisse chez nos enfants le sentiment d'appartenance à l'Église et le désir d'être saints. »

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« Le camp a débuté par un moment de prière et un autre de partage afin de motiver nos enfants et les animateurs. Trois amis de la mission ont fait part de leurs expériences personnelles et, outre la valeur de la prière et de la vie fraternelle, ils ont rappelé aux participants l'importance de bien faire leur travail et d'être des personnes respectueuses envers les adultes. Je peux témoigner que ces beaux témoignages nous ont motivés et nous ont permis de vivre dans une atmosphère d'écoute, de respect et de grand enthousiasme. La « nuit culturelle » a été un hymne aux traditions de la Guinée équatoriale, avec des chants, des danses et des représentations théâtrales présentés par nos participants. Nous nous sommes plongés dans une soirée riche en couleurs et en musiques qui nous ont rendus heureux et fiers de vivre sur cette terre ! »

Soeur Giusy conclut son témoignage en remerciant les animateurs salésiens qui, « avec la passion salésienne et le Coeur salésien, continuent à marcher aux côtés des « petits » de cette terre pour construire un avenir de paix et d'espoir ».