Guinée Equatoriale: Léon XIV, la première visite d'un pape dans le pays depuis 44 ans

Léon XIV a quitté l'Angola mardi 21 avril dans la matinée pour rejoindre Malabo, capitale de la Guinée équatoriale et dernière étape de son voyage sur le continent africain. Lors de cette visite de trois jours dans ce pays fortement marqué par la foi catholique, le souverain pontife doit y rencontrer les autorités politiques et religieuses mais aussi le monde de la culture, visiter un hôpital psychiatrique ou encore une école du nom de son prédécesseur, François, mort il y a tout juste un an.

Cette dernière étape du voyage apostolique du pape s'effectue dans le pays le plus catholique de sa tournée, où près de 75 % des deux millions d'habitants ont embrassé le catholicisme. Pour Léon XIV, l'Église locale est même considérée comme la colonne vertébrale du pays, très présente dans les universités ou les hôpitaux et dont la croissance l'a fait passer en quelques années de trois à cinq diocèses.

Cette visite intervient à l'occasion du 170e anniversaire de l'évangélisation du pays. Cela faisait 44 ans que l'ancienne colonie espagnole n'avait pas accueilli un pape, le dernier en date ayant été Jean-Paul II. À l'époque, le président Teodoro Obiang était déjà à la tête du pays depuis trois ans. Une position qu'il occupe encore aujourd'hui, signe de son omnipotence.

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Dans un pays où règnent l'arbitraire et l'autoritarisme, les paroles du souverain pontife sont très attendues. Lui qui n'a pas hésité lors de ses étapes précédentes à dénoncer les « tyrans » qui étouffent le peuple ou la corruption qui mine l'avenir des sociétés.

En février, les autorités équato-guinéennes ont introduit une retenue sur le salaire des fonctionnaires et des militaires pour financer la venue du pape, provoquant de fortes contestations.