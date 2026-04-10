Afrique: Mondial 2026 - La liste des arbitres africains sélectionnés

Sept arbitres centraux, onze assistants et deux VAR. La FIFA a dévoilé ce jeudi 9 avril 2026 la liste des officiels qui prendront part à la Coupe du monde 2026.

La FIFA a dévoilé ce jeudi sa liste officielle des arbitres retenus pour la Coupe du monde 2026. Sur un total de 52 arbitres centraux, 88 assistants et 30 officiels VAR, l'Afrique ne compte respectivement que 7, 11 et 2 représentants. Un ratio qui tranche avec le poids démographique et footballistique du continent.

Parmi les sept arbitres centraux africains figurent Pierre Atcho (Gabon), Mustapha Gorbal (Algérie), Jalal Jayed (Maroc) ou encore Abdulkadir Artan Omar (Somalie). L'Égypte, le Maroc et l'Algérie trustent également l'essentiel des postes d'assistants et de VAR.

Mais la liste retient surtout l'attention par ses absents. Jean-Jacques Ndala, l'arbitre congolais qui avait dirigé la finale de la CAN 2025, ne figure pas parmi les sélectionnés. Issa Sy, arbitre sénégalais dont les performances sont tout le temps saluées, est lui aussi absent.

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Du côté de la FIFA, le président de la Commission des Arbitres Pierluigi Collina a tenu à défendre le processus de sélection, soulignant que les officiels retenus ont été suivis sur trois ans, ont participé à des séminaires et ont officié lors de compétitions internationales.

Une justification qui ne devrait toutefois pas éteindre le débat sur la place réservée aux arbitres africains dans les grands rendez-vous du football mondial.

La liste des arbitres africains pour le Mondial 2026

Arbitres centraux

Pierre Atcho (Gabon)

Dahane Beida (Mauritanie)

Mustapha Gorbal (Algérie)

Jalal Jayed (Maroc)

Amin Mohamed (Egypte)

Abongile Tom (Afrique du Sud)

Abdulkadir Artan Omar (Somalie)

Arbitres assistants

Ahmed Hossam Taha (Egypte)

Mokrane Gourari (Algérie)

Boris Ditsoga (Gabon)

Zakaria Brinsi (Maroc)

Mostafa Akarkad (Maroc)

Mahmoud Abouelregal (Egypte)

Amos Abegne (Gabon)

Ahmed Hossam (Egypte)

Akram Abbes Zerhouni (Algérie)

Zakhele Siwela (Afrique du Sud)

Elvis Nupue (Cameroun)

Arbitres VAR

Mahmoud Ashour (Egypte)

Hamza El Fariq (Maroc)