Sept arbitres centraux africains, sans aucun Sénégalais, ont été retenus parmi les 52 officiels appelés à diriger des matches de la Coupe du monde de la FIFA 2026, prévue aux États-Unis d'Amérique, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet, selon un communiqué de la FIFA rendu public jeudi.

Les arbitres centraux africains sélectionnés sont : le Somalien Omar Abdulkadir Artan, le Mauritanien Dahane Beida, l'Algérien Mustapha Ghorbal, l'Égyptien Amin Mohamed, le Sud-Africain Abongile Tom, le Gabonais Pierre Atcho et le Marocain Jalal Jayed.Aucun arbitre sénégalais ne figure sur cette liste, ni dans l'ensemble des 170 retenus.

Au total, 52 arbitres centraux, 88 arbitres assistants et 30 arbitres vidéo ont été sélectionnés pour cette édition prévue du 11 juin au 19 juillet 2026, avec 48 équipes et 104 matchs.

Neuf autres africains figurent parmi les 88 assistants. Il s'agit des Gabonais Abeigne Amos et Boris Ditsoga, des Marocains Mostafa Akarkad, Zakaria Brinsi, des Egyptiens Mahmoud Abouelregal et Ahmed Hossam Taha, des Algériens Mokrane Gourari et Akram Abbes Zerhouni, de l'Angolais Jerson Santos, du Sud-Africain Zakhele Siwela.

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L'Egyptien Mahmoud Ashour et le Marocain Hamza El Fariq ont été choisis comme arbitres vidéo.

Intervenant sur le processus de sélection, le président de la Commission des arbitres de la FIFA, l'Italien Pierluigi Collina, a assuré que les officiels retenus "sont les meilleurs au monde", choisis au terme d'un suivi rigoureux de trois ans, incluant séminaires, évaluations régulières et participation à des compétitions internationales.

Il a souligné que l'effectif arbitral, pour cette édition, "est le plus important jamais constitué, avec notamment la présence de six femmes".

Les arbitres bénéficieront d'une préparation complète, incluant un encadrement physique et mental, ainsi que d'outils technologiques avancés comme la détection semi-automatisée du hors-jeu, la technologie sur la ligne de but et le ballon connecté.

De son côté, le directeur de l'arbitrage de la FIFA, Massimo Busacca, a indiqué que la préparation a démarré dès la fin du Mondial 2022, avec un suivi continu des candidats.

Un stage de préparation de dix jours est prévu à Miami à partir du 31 mai, avant le déploiement des arbitres, tandis que des mesures visant à améliorer la fluidité du jeu et à réduire les pertes de temps seront appliquées durant la compétition, selon le communiqué.