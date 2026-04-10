Afrique: Mondial 2026 - Aucun arbitre congolais retenu par la FIFA

La Fédération international de football Association (FIFA) a rendu publique jeudi 9 avril 2026 la liste des arbitres qui vont officier la Coupe du monde USA-Mexique-Canada 2026. Aucun Congolais n'est retenu.

Au total, 52 arbitres centraux, 88 arbitres assistants et 30 arbitres vidéo issus des six confédérations et de 50 associations membres ont été retenus, soit le plus grand contingent d'officiels de l'histoire de la compétition. Ensemble, ils forment la « Team One » de la FIFA.

Ils ont été sélectionnés à l'issue d'un processus rigoureux étalé sur plus de trois ans. Les candidats ont été sélectionnés pour la qualité, mais aussi la régularité de leur prestation ces dernières années, que ce soit dans des compétitions de la FIFA ou à l'échelle nationale ou internationale.

Et Jean Jacques Ndala ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pierluigi Collina, responsable de l'arbitrage et président de la Commission des arbitres de la FIFA, a déclaré :

« Les arbitres retenus sont les meilleurs au monde. Ils ont été choisis parmi un grand nombre de candidats présélectionnés et suivis ces trois dernières années. Ils ont participé à des séminaires et officié lors de compétitions de la FIFA ».

Au total, 19 arbitres africains figurent sur cette liste: 7 centraux, 10 assistants et 2 arbitres vidéo. Voici les sept arbitres centraux de la CAF :

Dahane Beida de la Mauritanie

Mustapha Ghorbal de l'Algérie

Amin Mohamed de l'Égypte

Pierre Atcho du Gabon

Jalal Jayed du Maroc

Tom Abongile de l'Afrique du Sud

Omar Artan de la Somalie

Aussi régulier sur le plan national qu'international, l'arbitre international de la RDC, Jean Jacques Ndala, ne figure pas sur cette liste.