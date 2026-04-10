Afrique: Mondial 2026 - Aucun arbitre tunisien ne figure sur la liste dévoilée par la FIFA

La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé ce jeudi la liste des arbitres qui officieront lors des matchs de la coupe du monde 2026. Celle-ci comprend 52 arbitres de centre, 88 arbitres assistants et 30 arbitres vidéo (VAR).

Aucun arbitre tunisien ne figure sur cette liste et ce, dans les trois catégories.

La Coupe du monde 2026, rappelle-t-on, se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

La sélection tunisienne jouera le premier tour de la compétition dans le groupe F, aux côtés des Pays-Bas, du Japon et de la Suède.