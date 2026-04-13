Afrique: MASA 2026 - Abidjan, carrefour mondial des talents et vitrine de la créativité africaine

13 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Abidjan est sous les projecteurs depuis le 11 avril de la 14e édition du Marché des Arts du Spectacle d'Abidjan (MASA), officiellement lancée la veille au nom du Président de la République, Alassane Ouattara. Véritable carrefour des cultures, cet événement d'envergure internationale confirme la position de la capitale économique ivoirienne comme un pôle majeur de création artistique en Afrique.

Pendant une semaine, jusqu'au 18 avril, le MASA réunit des artistes, créateurs et professionnels de l'industrie culturelle venus des quatre coins du monde. Cette plateforme unique combine à la fois un marché des spectacles, des rencontres professionnelles et un festival ouvert au grand public. Une formule qui favorise les échanges, les opportunités d'affaires et la promotion des talents.

L'édition 2026 met particulièrement à l'honneur le Maroc, pays invité d'honneur, ainsi que le Brésil, invité spécial. Deux nations qui apportent une richesse culturelle supplémentaire à une programmation déjà dense et éclectique. Musique, danse, théâtre et arts visuels rythment ainsi les scènes abidjanaises, transformant la ville en un véritable laboratoire d'expressions artistiques.

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Au-delà des spectacles, le MASA s'impose comme un levier stratégique pour le développement des industries culturelles et créatives. Il offre aux artistes ivoiriens une visibilité accrue sur la scène internationale, tout en favorisant les partenariats et les collaborations.

À travers cet événement, Abidjan confirme son statut de capitale des arts et de hub culturel incontournable. Une célébration vibrante qui, au-delà du divertissement, renforce les liens entre les peuples et participe au rayonnement de la culture africaine dans le monde.

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