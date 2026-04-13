Afrique: Masa à Abdijan - «Les deux visages du silence», un conte philosophique sur la solidarité entre les peuples

Les enfants d'Abidjan étaient à la fête ce week-end en accompagnant leurs parents au Marché des arts et du spectacle d'Abidjan (Masa) au bord de la lagune de Treichville. Au Palais de la Culture, outre les activités pour le jeune public, il y avait du conte avec une pièce drôle et philosophique, Les deux visages du silence, jouée par la conteuse Rebecca Tind-windé Kompaore.

Les deux visages du silence, une adaptation d'Il n'y a pas de petite querelle d'Amadou Hampâté Bâ nous rappelle qu'une petite cause peut produire de grands effets.

La solidarité entre les peuples, la notion du bien et de l'intérêt commun... Ce sont autant de préceptes qu'incarne merveilleusement un petit bout de femme à l'énergie débordante, une future grande comédienne ivoirienne, Rebecca Tind-windé Kompaore. « C'est une pièce qui fait partie de moi un peu maintenant. Il y a de cela quelques années, j'ai rencontré la fille d'Amadou Hampâté Bâ, Rokia, avec qui on travaille. Ce conte est l'un des premiers contes qu'on a travaillés avec elle. C'est une grande histoire. Et puis Amadou Hampâté Bâ l'avait racontée une fois à l'Unesco, ça avait marqué les gens. C'est un conte aussi qui me porte. Je l'aime et m'amuse beaucoup avec. »

Une comédienne et conteuse

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La comédienne conteuse, seule sur une scène dépouillée, sait l'art de capter l'attention du public par son récit et entraîne enfants comme parents dans sa narration. « J'ai une formation de comédienne et une formation de conteuse qui fait que j'ai appris à me tenir devant un public. Donc, pour moi, c'est très plaisant. Chaque expérience pour moi est unique et c'est toujours un plaisir pour moi de m'amuser comme je le fais. »

S'amuser tout en philosophant, ce n'est pas la moindre des qualités du texte d'Hampâté Bâ et de la conteuse Rebecca Kompaore.

La comédienne rejoue à l'Institut Français d'Abidjan jeudi 16 avril, à 16 heures. Le spectacle est gratuit, comme tous ceux du Masa.