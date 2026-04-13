Afrique: Abidjan - Découvrir mais aussi se former aux ARTs du spectacle, c'est une des vocations du Masa

12 Avril 2026
Radio France Internationale
Par Frédéric Garat

Samedi 11 avril, au Palais de la Culture de Treichville, s'est ouvert le 14e Masa, le Marché des Arts du Spectacle Africain d'Abidjan. Une semaine non stop de spectacle de danse, de musique, de conte, ou de théâtre gratuits pour le public et les professionnels. Un Masa qui propose également plusieurs dizaines d'ateliers de perfectionnement pour professionnaliser les artistes.

« Montre-moi la voie » en langue Agni, c'est le chant du jeune Ivoirien Dinié...

Montrer la voie de la professionnalisation, c'est justement l'un des rôles du Masa. Ce marché offre plusieurs ateliers et formations pour que les jeunes artistes soient plus aguerris aux contraintes des arts du spectacle.

Pour Dinié cet apprentissage est précieux. Ca permet de comprendre que derrière l'artiste il y a un manager, un directeur artistique, nous explique je jeune artiste. « Ça permet de professionnaliser le secteur et je suis très contant de la démarche du Masa. On peut parler d'égal à égal à des programmateurs qui viennent de toutes les contrées du monde ! »

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Lacina Coulibaly, étudiant en Master à l'Institut national supérieur des arts d'Abidjan va se roder en tant que bénévole assistant lumière pendant le Masa. « J'ai été sélectionné et je dis merci pour cette grande faveur ! »

Une expérience de terrain pour les bénévoles et un perfectionnement pour les artistes professionnels, c'est l'une des raisons d'être du Masa pour son directeur Abou Kamate : « On va au-delà de la théorie, ils sont vraiment dans la pratique et je crois que c'est l'une des meilleures façons d'apprendre. Et c'est ce savoir-faire que nous souhaitons donner à nos artistes. »

Un savoir-faire qui se traduira sur scène par 130 spectacles venus des quatre coins d'Afrique pendant cette 14e édition du Masa.

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