Afrique: Masa 2026 - Le coup d'envoi officiel donné par le Premier ministre ivoirien

La 14e édition du Marché des arts du spectacle (MASA) s'est ouverte samedi soir à Abidjan, lors d'une cérémonie officielle présidée par le Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambé au palais de la Culture Bernard Dadié de Treichville, a constaté l'envoyée spéciale de l'APS.

Le chef du gouvernement ivoirien a donné le coup d'envoi officiel de la manifestation, devant un parterre de personnalités parmi lesquelles, la ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, Françoise Remarck.

Il y avait aussi l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Othman El Ferdaous et un public conquis qui a pris d'assaut le palais de la Culture Bernard Dadié dès les premières heures de l'après-midi.

Selon le chef du gouvernement ivoirien, le Masa, qui existe depuis plus de 32 ans, reste "l'unique projet artistique panafricain qui associe un marché de spectacle, un courant professionnel et un festival".

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Le Masa représente "une grande opportunité" permettant à "tous les génies créateurs de se rassembler pour faire découvrir ce que l'homme cache de plus cher en lui-même".

"Le Masa, a-t-il souligné, permet de vénérer ce que nous appelons l'économie orange, c'est-à-dire toutes les forces techniques qui permettent à l'humanité de générer des profits et des occasions économiques par l'art, le spectacle et ses prix économiques".

Le Masa est aussi "un lieu de rassemblement de tous les génies créateurs, ivoiriens et étrangers, qui viennent de tous les continents du monde".

La cérémonie d'ouverture a été rythmée par des discours en live et des retransmissions vidéo, en plus de prestations artistiques, dont un spectacle de capoeira mêlant danse, acrobatie et musique, délivré par le Brésil, pays invité spécial du Masa 2026.

Le Maroc, pays invité d'honneur de cette 14e édition, a mis en avant la troupe Taïfa Aïssawia, qui a offert un spectacle centré sur la musique spirituelle et rythmé par des percussions.

Le clou de la cérémonie a coïncidé avec le spectacle du chorégraphe ivoirien Georges Momboye intitulé "Le Masa vous parle au rythme des arts vivants, l'élévation des peuples".

Il a été ponctué par des danses aux styles variés, des rythmes traditionnels au plus modernes, les danses urbaines.

"C'est hyper bien, c'était incroyable, avec cette synchronisation des différentes musiques, c'était explosif simplement", commente un couple d'artistes italiens.

Le programmateur brésilien Luca Hoover Queiroga dit avoir surtout aimé la prestation du Ballet national de Côte d'Ivoire qui a précédé celui proposé par Momboye.

"J'ai aimé les danseurs qui volent pour parler des acrobates", a-t-il dit.

Le chanteur ivoirien Asalfo, du groupe Magic System, considère que le Masa est "un instrument d'intégration" en Afrique et "une vitrine" pour les arts et les spectacles sur le continent.

Le Masa 2026, qui se poursuit jusqu'au 18 avril prochain, réunit plus de trois cent représentations officielles venant de 48 pays.