Sénégal: ONE Championship - Reug Reug remet son titre de champion du monde en jeu face à Anatoly Malykhin, le 15 mai

13 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le champion du monde des poids lourds de ONE Championship, le Sénégalais Oumar Kane, dit "Reug Reug", remettra son titre en jeu le 15 mai prochain lors de l'événement ONE Friday Fights 150, face au Russe Anatoly Malykhin, dans un combat aux allures d'une revanche très attendue par les amateurs.

L'organisation ONE Championship a officialisé ce choc au sommet sur ses réseaux sociaux. Le combat est prévu au Lumpinee Boxing Stadium, à Bangkok (Thaïlande), et sera diffusé en direct sur la plateforme officielle de l'organisation à 18h30, heure locale.

Cette opposition s'inscrit dans une rivalité particulièrement intense entre les deux combattants, marquée par plusieurs échanges tendus et une première confrontation disputée en novembre 2024 lors de l'événement ONE 169.

Reug Reug est devenu, en novembre 2024, le premier Sénégalais champion du monde des poids lourds de ONE Championship en battant Anatoly Malykhin par décision partagée, à l'issue de cinq rounds.

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Le Sénégalais avait ainsi mis fin à une invincibilité de quatorze combats du Russe. Anatoly Malykhin qui évolue depuis plus de vingt ans dans le MMA et reste le premier combattant de l'histoire de la discipline à avoir été champion du monde dans trois catégories (poids légers, moyens et lourds).

Malykhin aborde ce combat avec un fort désir de revanche, selon les organisateurs. Connu pour sa puissance de frappe et ses qualités en lutte, le Russe ambitionne de récupérer sa ceinture et d'effacer ce revers de son palmarès.

Ce combat, initialement prévu le 16 novembre 2025 à Tokyo, avait été annulé en raison d'un "grave accident" de la circulation, qui avait contraint le lutteur de 35 ans à se retirer de cette revanche, alors programmée dans le cadre de l'événement ONE 173.

Depuis son sacre mondial, Reug Reug n'a plus combattu.

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