Sénégal: ONE Championship - Reug Reug remet sa ceinture en jeu

reugreug/Instagram
ÉNORME nouvelle 👑 Reug Reug et Anatoly Malykhin remettent ça pour le titre mondial des poids lourds du ONE Championship en combat principal le 15 mai dans The Inner Circle ! Qui remportera cette revanche tant attendue ?
13 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)

Reug Reug remet son titre de champion du monde en jeu le 15 mai prochain face au Russe Anatoly Malykhin, lors de l'événement ONE Friday Fights 150, dans un combat revanche très attendu.

Le champion du monde des poids lourds de ONE Championship, le Sénégalais Oumar Kane, plus connu sous le nom de "Reug Reug", s'apprête à défendre son titre dans un combat qui s'annonce explosif. Il sera opposé, le 15 mai prochain, au Russe Anatoly Malykhin, au Lumpinee Boxing Stadium.

Officialisée par l'organisation, cette affiche constitue l'un des combats les plus attendus de l'année dans la catégorie reine. Elle s'inscrit dans une rivalité déjà bien installée entre les deux hommes, après leur premier affrontement en novembre 2024, à l'occasion de ONE 169.

Ce soir-là, Reug Reug avait marqué l'histoire en devenant le premier champion du monde des poids lourds de ONE Championship issu du Sénégal, en s'imposant face à Malykhin par décision partagée au terme de cinq rounds âprement disputés. Une victoire de prestige qui avait mis fin à une série d'invincibilité de quatorze combats du Russe.

Mais loin d'avoir tourné la page, Anatoly Malykhin nourrit depuis lors un profond désir de revanche. Combattant expérimenté et redouté, il reste une référence dans le MMA mondial, étant le premier à avoir détenu des titres dans trois catégories différentes. Sa puissance et sa polyvalence en font un adversaire de taille pour Reug Reug. Initialement programmée en novembre 2025 dans le cadre de ONE 173, cette revanche n'avait pu se tenir, en raison d'un grave accident de la circulation ayant contraint le champion sénégalais à déclarer forfait.

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