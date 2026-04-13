Afrique: Le pape Léon XIV entame une tournée africaine historique par l'Algérie

Le pape Léon XIV a entamé ce lundi 13 avril une tournée africaine inédite, en débutant par l’Algérie, pays à majorité musulmane. Cette visite de deux jours revêt un caractère hautement symbolique, tant sur le plan religieux que géopolitique, dans un contexte marqué par de nombreuses tensions à travers le continent africain et dans le monde.

Ce déplacement, initié notamment par l’archevêque d’Alger, Jean-Paul Vesco, vise à renforcer le dialogue entre les religions et à promouvoir la coexistence pacifique. Le souverain pontife entend ainsi lancer un appel fort à la paix, à la réconciliation et à la fraternité entre les peuples.

Accueilli avec les honneurs par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le pape a souligné le caractère « très spécial » de ce voyage, qu’il considère comme une étape majeure de son pontificat.

L’héritage de Saint Augustin au cœur du message

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À son arrivée sur la terre natale de Saint Augustin, figure majeure du christianisme, Léon XIV a insisté sur l’importance de ce grand penseur comme « pont essentiel dans le dialogue interreligieux ». L’héritage augustinien, profondément ancré dans l’histoire de l’Algérie, inspire ainsi son message de paix et d’unité.

Le pape a également salué la richesse historique du pays, rappelant que l’Algérie, au-delà de ses périodes de violence, a su faire preuve de résilience et de dépassement.

Un hommage à l’histoire et aux sacrifices du peuple algérien

Dans un geste fort, le souverain pontife s’est rendu au Monument des Martyrs, dédié aux victimes de la Guerre d'indépendance algérienne contre la France. Cette visite marque une reconnaissance de la mémoire nationale et des sacrifices consentis pour l’indépendance.

« Notre présence ici est un hommage à l’âme d’un peuple qui s’est battu pour sa liberté », a-t-il déclaré.

Un message universel de fraternité

Se présentant comme un « frère », Léon XIV a rappelé ses précédents séjours en Algérie lorsqu’il était à la tête de l’ordre de Saint-Augustin. Il a également évoqué Martin Luther King Jr., citant son célèbre discours « I have a dream », pour souligner la portée historique et universelle de son engagement.

Une tournée africaine stratégique

Cette première visite africaine du pontife se poursuivra dans plusieurs pays du continent, notamment au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Cette tournée s’inscrit dans une volonté plus large de renforcer la présence de l’Église catholique en Afrique et de soutenir les initiatives de paix dans des régions confrontées à des défis sécuritaires et politiques majeurs.