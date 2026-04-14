La justice marocaine a confirmé, lundi soir, les peines de prison prononcées contre 18 supporters sénégalais impliqués dans les incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 à Rabat.

Trois mois après ces événements, la Cour d'appel a validé les condamnations allant de trois mois à un an de prison ferme. Les concernés étaient poursuivis pour des faits qualifiés de « hooliganisme », incluant violences, jets de projectiles, dégradations d'infrastructures sportives et tentative d'envahissement de la pelouse.

Dans le détail, neuf supporters ont écopé d'un an de prison assorti d'une amende d'environ 460 euros (près de 300 000 FCFA), six autres de six mois avec une amende avoisinant 120 000 FCFA, tandis que les trois derniers ont été condamnés à trois mois de prison et environ 60 000 FCFA d'amende.

Arrêtés depuis la finale disputée le 18 janvier, les supporters avaient été identifiés après les débordements ayant suivi un penalty litigieux accordé au Maroc dans les dernières minutes du match. Dans la confusion, certains fans avaient envahi la pelouse et lancé des projectiles, provoquant une interruption temporaire de la rencontre.

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Devant la cour, plusieurs prévenus ont rejeté les accusations, affirmant avoir agi sous l'effet d'un mouvement de foule ou pour échapper à des violences dans les tribunes, et non dans une logique de protestation organisée.

Du côté de la défense, les avocats dénoncent un dossier « sans preuves solides », estimant que les images brandies par l'accusation ne permettent pas d'identifier clairement leurs clients.