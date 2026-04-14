Ile Maurice: Paul Bérenger quitte le MMM après plus de 50 ans d'engagement

Une page majeure de la vie politique mauricienne se tourne. Après plus d’un demi-siècle d’engagement, Paul Bérenger a annoncé sa démission du Mouvement Militant Mauricien (MMM), formation qu’il a cofondée et dirigée depuis 1969.

L’ancien leader historique du MMM a officialisé sa décision dans un message publié sur sa page Facebook. Il y évoque un choix « difficile » et « déchirant », mais guidé par ses convictions profondes. Figure centrale de la politique mauricienne, Bérenger affirme ainsi mettre un terme à plus de 50 ans de militantisme au sein du parti.

Dans son message, il exprime une vive inquiétude face à ce qu’il considère comme des dérives internes. Selon lui, le MMM s’est progressivement éloigné de ses valeurs fondatrices. Il dénonce notamment « des pratiques que nous avons combattues hier » ainsi qu’un « éloignement préoccupant des engagements pris devant le peuple ». Malgré ses mises en garde répétées, il regrette que celles-ci soient restées sans effet.

Paul Bérenger critique également la participation du MMM au gouvernement, qu’il juge avoir été décidée « sans conditions ni garanties ». Une orientation qui constitue, à ses yeux, une rupture profonde avec les principes historiques du parti. Il rappelle avec fermeté que l’exercice du pouvoir ne doit jamais être une fin en soi, mais doit rester fondé sur le respect strict de la parole donnée et des engagements politiques.

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Très ému, il souligne que le MMM a représenté bien plus qu’un simple parti politique : une véritable force de transformation nationale, porteuse de luttes pour la dignité, l’égalité et la justice.

Paul Bérenger, bien qu'ayant pris ses distances, maintient le cap sur ses convictions. Il prévoit bientôt de lancer une nouvelle formation politique, visant à fédérer ceux qui adhèrent à ses principes et désirent persévérer dans cette lutte à ses côtés.