Afrique: Science Fest Africa à Abidjan

15 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Du 20 au 22 avril prochain, Abidjan sera le théâtre du Science Fest Africa (SFA) 2026, le festival de vulgarisation scientifique le plus ambitieux d'Afrique, et les jeunes Togolais y arrivent avec de sérieuses ambitions.

Ce sont les Écoles Internationales Maarif à Lomé qui représenteront le Togo lors de cette phase finale organisée par la Fondation Maarif.

Cette Fondation est financée et pilotée par le gouvernement turc. Elle dispose d'une implantation internationale.

Deux élèves, sélectionnés sur la qualité de leurs travaux par un jury exigeant, porteront les couleurs nationales : Komlan Boris Koudjodji et Fafa Jasmine Anagbla. Leur arme ? Trois projets innovants développés dans les domaines porteurs de la robotique et de l'intelligence artificielle.

Face aux représentants de 24 autres pays africains, les deux jeunes ambassadeurs togolais présenteront leurs créations devant un jury international, dans des thématiques au coeur des enjeux du XXIe siècle : durabilité, environnement, technologie, ingénierie et solutions innovantes. Une compétition de haut vol qui constitue bien plus qu'un simple concours -- c'est une vitrine pour le génie africain en devenir.

Le Science Fest Africa incarne une vision : celle d'une jeunesse africaine curieuse, créative et connectée au monde.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.