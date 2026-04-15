Afrique: Science Fest Africa à Abidjan

Du 20 au 22 avril prochain, Abidjan sera le théâtre du Science Fest Africa (SFA) 2026, le festival de vulgarisation scientifique le plus ambitieux d'Afrique, et les jeunes Togolais y arrivent avec de sérieuses ambitions.

Ce sont les Écoles Internationales Maarif à Lomé qui représenteront le Togo lors de cette phase finale organisée par la Fondation Maarif.

Cette Fondation est financée et pilotée par le gouvernement turc. Elle dispose d'une implantation internationale.

Deux élèves, sélectionnés sur la qualité de leurs travaux par un jury exigeant, porteront les couleurs nationales : Komlan Boris Koudjodji et Fafa Jasmine Anagbla. Leur arme ? Trois projets innovants développés dans les domaines porteurs de la robotique et de l'intelligence artificielle.

Face aux représentants de 24 autres pays africains, les deux jeunes ambassadeurs togolais présenteront leurs créations devant un jury international, dans des thématiques au coeur des enjeux du XXIe siècle : durabilité, environnement, technologie, ingénierie et solutions innovantes. Une compétition de haut vol qui constitue bien plus qu'un simple concours -- c'est une vitrine pour le génie africain en devenir.

Le Science Fest Africa incarne une vision : celle d'une jeunesse africaine curieuse, créative et connectée au monde.