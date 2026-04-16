Cameroun: Visite du Pape - « Saint-paul » entendra-t-il le sermon de sa sainteté ?

Le Pape Léon XIV continue de dérouler le calendrier de sa tournée africaine. Après l'Algérie qu'il a visitée, du 13 au 15 avril, le premier responsable de l'Eglise catholique a mis le cap sur le Cameroun où il a été accueilli, le 15 avril dernier, à Yaoundé.

Il devrait, selon son programme, rencontrer le même jour, le chef de l'Etat et les évêques de la ville. Il se rendra ensuite à Bamenda, épicentre de la crise anglophone, où il prêchera la paix au détour d'une messe. Une autre messe est également prévue au stade de Japoma à Douala et une dernière à Yaoundé où il terminera sa visite dans ce pays. Le Cameroun est visiblement une terre adoubée par les papes, est-on tenté de dire. En effet, c'est la quatrième fois qu'un souverain pontife se rend dans ce pays.

La visite du pape Léon XIV au Cameroun, intervient dans un contexte politique tendu

Et toutes ces visites qui ont commencé en 1985 avec Jean-Paul II, ont été faites sous la présidence de Paul Biya. C'est dire si le locataire du palais d'Etoudi, du haut de ses 43 ans au pouvoir, a vu défiler des papes. La visite du Pape Léon XIV, il faut le dire, constitue une lueur d'espoir pour des milliers de Camerounais, et un véritable moment de communion entre fils et filles de cette nation.

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Dans ce pays fortement catholique, sa venue va faire oublier un tant soit peu, certains problèmes internes et permettra de renforcer la foi de bien des croyants dont certains pourraient vivre le rêve de leur vie en célébrant une messe en compagnie de la plus haute autorité de l'Eglise catholique.

La visite du successeur du Pape François intervient dans un contexte politique tendu, où le président nonagénaire vient de s'offrir un huitième mandat au terme d'un simulacre de scrutin qui a vu des opposants politiques emprisonnés et d'autres contraints à l'exil. A côté de cette crise politique, le tissu social continue de s'effriter, notamment dans la partie anglophone où la crise s'est installée depuis près d'une décennie. C'est dire si les Camerounais ont aujourd'hui et plus que jamais, besoin de paix et de réconciliation.

Parce que le conflit entre forces gouvernementales et groupes armés séparatistes dans la région anglophone du Nord-ouest et les différentes manoeuvres du président Biya pour s'éterniser au pouvoir, ont fait beaucoup de dégâts. C'est pour toutes ces raisons que la visite du souverain pontife ne pouvait pas mieux tomber. Pour tout dire, cette visite était très attendue dans ce pays d'Afrique centrale. Car, elle constitue l'un des rares moments où on peut dire certaines vérités au chef de l'Etat qui n'en donne pas souvent l'occasion.

« On profite de la visite du Pape pour dire que ça ne va pas au Cameroun». Cette phrase lâchée par une journaliste camerounaise a donc tout son sens. Elle résume assez bien toutes les initiatives de certains acteurs de la société civile, des partis politiques d'opposition et même de l'épiscopat, qui se sont mobilisés quelques jours auparavant pour faire passer des messages à l'occasion de cette visite papale.

Il faudra plus qu'une visite papale pour attendrir le coeur de papy Biya envers ses opposants

Pour eux, cette venue du Saint-Père est une aubaine pour porter leurs revendications auprès de Paul Biya qui, on le sait, ne se montre pas très réceptif à ce genre de requêtes. Cette démarche est d'autant plus compréhensible qu'en dehors du Pape, les Camerounais ne voient personne d'autre qui puisse avoir de l'ascendant moral sur leur président.

Des memoranda ont ainsi été signés et remis à des archevêques afin qu'ils plaident auprès de l'autorité papale, la cause des détenus et exilés politiques ainsi que de toutes les personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. C'est dire si le souverain pontife ne va pas manquer de sujets à aborder avec son hôte, si tant est qu'il veuille aborder les sujets qui fâchent.

Mais « Saint-Paul » entendra-t-il seulement le sermon de Sa Sainteté? Rien n'est moins sûr. A preuve, ces nombreuses visites papales, de Jean-Paul II à Benoît XVI qui ont tous devancé Léon XIV, n'ont rien changé à la politique de Biya au Cameroun qui a maintenu son système érigé toutes ces années durant, en mode de gouvernance dans ce pays. C'est dire qu'il faudra plus qu'une visite papale pour attendrir le coeur de papy Biya envers ses opposants qui continuent de broyer du noir.