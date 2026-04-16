Cameroun: Arrivé à Yaoundé, le pape Léon XIV appelle à «briser les chaînes de la corruption»

Le pape Léon XIV est arrivé au Cameroun dans l'après-midi du mercredi 15 avril pour une visite de quatre jours qui le conduira ensuite à Bamenda, dans le nord-ouest anglophone, et à Douala, la capitale économique. À Yaoundé, des milliers de fidèles et de curieux, amassés à l'aéroport et le long de son parcours jusqu'à la présidence de la République, l'ont accueilli chaleureusement.

L'avion qui transportait le pape, un Airbus A330 de couleur bleue, s'est posé avec vingt minutes d'avance sur le tarmac du pavillon présidentiel de l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen, explique notre correspondant dans la capitale du Cameroun, Richard Onanena. Après les civilités d'usage, Léon XIV a rapidement pris le véhicule avancé par la présidence, sous les chants et les cris de milliers de fidèles, qui ont trouvé ce moment trop court.

« Je ne l'ai pas bien vu », regrette une Camerounaise venue pour l'arrivée du souverain pontife. Une autre confie l'avoir vu « juste un peu », mais cela suffit à son bonheur. « C'est une grâce », assure-t-elle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur son parcours, des milliers de personnes se sont massées le long des 25 kilomètres séparant l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen de la présidence de la République, où il a été reçu par le chef de l'État, Paul Biya. Samuel, un fidèle catholique, a pu apercevoir le pape dans sa limousine :

« Je l'ai vu ! Je ressens le frisson en moi. Je me dis que la paix est arrivée. C'est tout ce que l'on attendait, qu'il nous apporte ce vent de paix, d'amour et de solidarité. »

Paul Biya loue le « message de paix, de justice, de tolérance, de pardon et d'amour » que porte Léon XIV

Au palais présidentiel d'Etoudi, Léon XIV a pu s'entretenir en tête-à-tête avec le président Biya. Les deux hommes d'État ont ensuite échangé leur vision du monde dans deux discours distincts, devant un parterre de près de 2 000 invités composé de diplomates et de personnalités locales.

Le pape s'est exprimé sur le respect des droits de l'homme, la justice sociale, l'écoute et la protection des plus vulnérables. Il a appelé à faire de « la sécurité une priorité », à ce que cette sécurité soit « toujours exercée dans le respect des droits de l'homme », et a fait voeu d'une « paix authentique ».

La sécurité est une priorité, mais elle doit toujours être exercée dans le respect des droits de l'homme, en unissant rigueur et grandeur d'âme, avec une attention particulière pour les plus vulnérables

Léon XIV au Cameroun: «La sécurité est une priorité»

RFI Léon XIV a aussi insisté, dans son message politique au Cameroun, sur la nécessité de lutter contre la corruption et les abus de pouvoir. Il a appelé les autorités à un « examen de conscience » et à « briser les chaînes de la corruption ». Paul Biya, lui, a salué le pape : « Le monde a besoin du message de paix, de justice, de tolérance, de pardon et d'amour, dont vous êtes porteur. (...) Votre voyage apostolique au Cameroun intervient dans un contexte international particulièrement difficile. »

Jeudi, le pape se rend à Bamenda, dans la région anglophone du nord-ouest, où une conférence sur la paix est prévue.