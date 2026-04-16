Afrique: Coopération Tunisie/Rwanda - Un nouveau cap fixé dans la santé, le commerce et les infrastructures

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a présidé, en compagnie de M. Olivier J. P. Nduhungirehe, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de la République du Rwanda, aujourd'hui le 15 avril 2026 au siège du Ministère, une séance de travail consacrée à l'examen de l'état des relations de coopération bilatérale et aux moyens de les renforcer et de les développer dans les différents domaines d'intérêt commun.

Les deux Ministres ont salué l'ancienneté des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays. Dans ce contexte, le Ministre rwandais a souligné le rôle important et héroïque joué par le contingent tunisien dans le maintien de la paix et de la sécurité au Rwanda en 1994 et 1995. Il a également loué la qualité des projets d'électrification réalisés par « STEG International Services », ainsi que les actions menées par la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux dans son pays. Il a affirmé la volonté du Rwanda de développer davantage ses relations de coopération avec la Tunisie et de les hisser au niveau des excellentes relations politiques unissant Son Excellence le Président de la République, le professeur Kaïs Saïed, et le Président de la République du Rwanda, Paul Kagame.

Au niveau de la coopération bilatérale, les deux Ministres ont souligné l'importance d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre les deux pays et d'établir des canaux de communication directe entre les hauts responsables, les fonctionnaires gouvernementaux et les acteurs économiques des deux pays, afin d'explorer les opportunités de coopération et d'identifier les mécanismes susceptibles de stimuler les échanges économiques et commerciaux. Ils ont également insisté sur l'importance de préparer les prochaines échéances bilatérales, de manière à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines d'intérêt commun.

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Les deux Ministres ont appelé les hommes d'affaires des deux pays à tirer pleinement parti des avantages liés à l'adhésion de la Tunisie et du Rwanda à la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) et au Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA), afin de développer les échanges commerciaux et d'ouvrir de nouvelles perspectives économiques pour les deux pays.

Ils sont convenus d'un programme de travail pour les années 2026-2027 couvrant les secteurs public et privé et englobant les domaines prioritaires pour les deux pays, notamment la santé, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, les échanges commerciaux, le tourisme, les technologies de l'information et de la communication, les infrastructures ainsi que les réseaux d'interconnexion électrique et hydraulique, avec un suivi rigoureux de sa mise en oeuvre.

Au niveau de la coopération multilatérale, les deux Ministres ont exprimé leur satisfaction quant à la convergence des positions des deux pays sur les principales questions liées à la réforme de l'Union Africaine et au renforcement de l'action africaine commune, ainsi qu'à la coordination dans les cadres du Conseil de Sécurité des Nations Unies et de l'Organisation Internationale de la Francophonie. Ils ont également réaffirmé leur engagement à poursuivre les consultations régulières et à échanger leur soutien aux candidatures des deux pays aux postes de responsabilité au sein des organisations régionales et internationales.