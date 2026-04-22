Tunisie: Marché de la COMESA - Un potentiel d'exportations inexploité de 472 millions de dollars

La Tunisie dispose d'un potentiel d'exportation inexploité au sein du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) estimé à environ 472 millions de dollars, notamment dans les secteurs des industries agroalimentaires, chimiques, de la santé, des matériaux de construction et des services numériques, selon les données du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Cette annonce a été faite lors d'une réunion de coordination tenue lundi dernier à la « Maison de l'Exportateur », dans le cadre des préparatifs pour l'accueil par la Tunisie de la « Semaine de la COMESA 2026 ». Cet événement, qui se déroulera du 1er au 3 juillet 2026, verra l'organisation de la 7ème édition du Salon commercial régional et de la conférence d'affaires de la Fédération des femmes d'affaires de la COMESA (COMFWB).

Plus de 500 participants et 300 entreprises exposantes dirigées par des femmes venant de 21 pays membres sont attendus, avec une affluence totale prévue de plus de 6 000 visiteurs. Le programme comprend des séminaires scientifiques, des panels de discussion, des ateliers pratiques et des rencontres d'affaires B2B (en présentiel et en virtuel), sous le thème : « La transformation numérique : une voie pour autonomiser l'exploitation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) ».

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Le marché africain est une priorité de la stratégie du ministère du Commerce et du CEPEX, environ 40 % des programmes promotionnels annuels étant destinés à l'Afrique subsaharienne. Le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine, a souligné que des événements majeurs comme les « Rencontres d'affaires tuniso-africaines » visent à renforcer l'intégration de la Tunisie dans les chaînes de valeur africaines.

De son côté, la chef de la mission de la COMESA en visite en Tunisie a précisé que cette mission vise à préparer l'événement et à rencontrer les partenaires socio-économiques. Le directeur exécutif de la COMFWB a exprimé son espoir que cet événement favorise une intégration plus profonde de la Tunisie dans le marché de la COMESA.

Leila Belkhiria Jaber, présidente de la Chambre Nationale des Femmes Chefs d'Entreprises (CNFCE), a affirmé que cet événement est une opportunité stratégique pour consolider la position de la Tunisie en tant que hub d'échange entre l'Afrique et l'Europe.

Il est à noter que la COMESA regroupe 21 États membres, avec une population de plus de 600 millions d'habitants et un PIB dépassant les 1 000 milliards de dollars. La réunion préparatoire a réuni des représentants de plusieurs ministères et de l'UTICA, confirmant une mobilisation nationale pour la réussite de ce rendez-vous continental axé sur l'organisation logistique et la promotion économique.