Cote d'Ivoire: Portefeuille de l'État - 4 728 milliards de FCFA de chiffre d'affaires en 2025

La ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, la professeure Mariatou Koné, a réuni le jeudi 16 avril 2026, à Abidjan-Plateau, l'ensemble des dirigeants sociaux des entreprises publiques et agences d'exécution.

Cette rencontre stratégique a rassemblé des directeurs généraux, des directeurs généraux adjoints, des présidents de conseils d'administration et de surveillance, ainsi que les responsables de la Direction générale du Portefeuille de l'État (Dgpe) et les membres du cabinet ministériel.

Au coeur des échanges : le bilan des réformes engagées et les performances enregistrées sur la période 2020-2025. Les indicateurs traduisent une dynamique particulièrement encourageante. Le chiffre d'affaires global du portefeuille est passé de 2 719 milliards de Fcfa en 2021 à 4 728 milliards en 2025, soit un taux de croissance annuel moyen de 15 %.

Dans le même temps, les résultats ont connu une progression spectaculaire de 32 %, atteignant 240 milliards de Fcfa en 2024 contre 78 milliards de Fcfa en 2021. Les dividendes reversés à l'État illustrent également cette amélioration, avec une hausse significative, traduisant le renforcement de la contribution des entreprises publiques aux ressources budgétaires.

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Ces performances s'appuient sur des réformes structurantes, notamment la modernisation du cadre juridique, le renforcement du contrôle interne, la signature de contrats de performance de deuxième génération et l'amélioration du fonctionnement des organes de gouvernance.

Les avancées sont également visibles en matière de transparence. 60 % des entreprises transmettent désormais leurs budgets dans les délais contre seulement 13 % en 2021, tandis que 65 % disposent d'une cartographie des risques validée. Malgré ces progrès, des marges d'amélioration subsistent.

La ministre a insisté sur la nécessité de renforcer la discipline budgétaire, d'améliorer le suivi des recommandations d'audit et de consolider la performance des conseils d'administration. Se projetant vers l'horizon 2026-2030, le ministère entend engager une nouvelle phase stratégique articulée autour de la performance financière et de la qualité du service public.

La Dgpe, dirigée par Bamba Seydou, ambitionne ainsi de devenir un véritable partenaire stratégique des entreprises publiques, en déployant plusieurs initiatives axées sur la gouvernance, le capital humain et les outils de pilotage. À travers cette dynamique, l'État entend consolider son rôle d'actionnaire stratège et faire du portefeuille public un moteur durable de croissance économique.