Cote d'Ivoire: Portefeuille de l'État - Pr Mariatou Koné appelle à une gouvernance plus rigoureuse des entreprises publiques

La ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, la professeure Mariatou Koné, a réuni, le jeudi 16 avril 2026, à Abidjan-Plateau, les dirigeants sociaux des entreprises publiques et agences d'exécution.

Cette rencontre stratégique a rassemblé des directeurs généraux, des directeurs généraux adjoints, des présidents de conseils d'administration et de surveillance, ainsi que les responsables de la Direction générale du portefeuille de l'État (Dgpe) et les membres du cabinet ministériel.

Au coeur de cette rencontre : faire le point sur la gestion du portefeuille de l'État et définir les perspectives pour renforcer sa performance. Dès l'ouverture, la ministre a affiché une ambition claire : faire des entreprises publiques ivoiriennes « des références en matière de gouvernance, de performance et de contribution au développement national ».

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Pour atteindre cet objectif, elle a insisté sur la nécessité de valoriser les talents, d'accélérer la digitalisation, de promouvoir l'innovation et de renforcer la maîtrise des risques. Dans cette dynamique, elle a instruit la Direction générale du portefeuille de l'État à jouer pleinement son rôle de conseil et de partenaire stratégique, afin d'accompagner plus efficacement les entreprises dans l'exécution de leurs missions. Les performances enregistrées ces dernières années traduisent une évolution notable.

Le chiffre d'affaires global du portefeuille est passé de 2 718 milliards de Fcfa en 2021 à 4 728 milliards de Fcfa en 2025, soit une croissance annuelle moyenne de 15 %. Dans le même temps, les résultats nets ont triplé, atteignant 240 milliards de Fcfa en 2024 contre 78 milliards de Fcfa en 2021. Les dividendes reversés à l'État ont également connu une progression significative, passant de 34 milliards à 97 milliards de Fcfa entre 2021 et 2024.

Pour la ministre, ces résultats reflètent l'impact positif des réformes engagées ainsi que les efforts des dirigeants sociaux. Toutefois, elle a relevé des insuffisances persistantes, notamment en matière de gouvernance et de transparence. Ainsi, 40,4 % des entreprises publiques continuent de transmettre leurs projets de budget hors délais réglementaires, tandis que près de la moitié ne produisent pas les matrices de suivi des recommandations issues des audits. « Ces situations doivent évoluer », a-t-elle insisté.

Face à ces défis, Mariatou Koné a invité les responsables à renforcer l'appropriation des lettres de mission, à améliorer la qualité des travaux des conseils d'administration et à assurer une mise en oeuvre effective des recommandations d'audit. Elle a également exhorté les structures ne disposant pas encore de Plan stratégique de développement à régulariser leur situation.

Malgré les progrès enregistrés, la ministre a appelé à davantage de rigueur et d'anticipation. Une vision globale et stratégique demeure, selon elle, indispensable pour consolider les acquis et faire du portefeuille public un véritable levier de création de valeur pour l'économie ivoirienne.

A son tour, le directeur général du Portefeuille de l'Etat, Bamba Seydou, a salué les actions entreprises ces dernières années. Lesquelles traduisent « une évolution progressive vers un pilotage plus rigoureux, davantage orienté vers la performance, la transparence et la responsabilité ».

Au terme des échanges, une motion de soutien et d'engagement des dirigeants des entreprises publiques et des agences d'exécution, a été lue par le président du conseil d'administration de la Sodexam, Abel Djohoré, traduisant leur adhésion aux orientations du gouvernement.