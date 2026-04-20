Angola: Le pape reçoit une médaille commémorative pour sa visite apostolique au pays

Luanda — Le pape Léon XIV a reçu dimanche à Luanda une médaille commémorative marquant sa visite apostolique en Angola et le 450e anniversaire de la capitale angolaise.

La médaille lui a été remise par l'archevêque de Luanda, Dom Filomeno Vieira Lopes, lors de la messe en plein air célébrée par le Saint-Père à Kilamba.

La médaille, en argent et en bois, a été remise à la fin du message de remerciement prononcé par l'archevêque de Luanda pour la visite apostolique du Saint-Père.

À cette occasion, Dom Filomeno Vieira Lopes a remercié le pape pour sa présence et a demandé sa bénédiction pour le peuple angolais, considérant ce dimanche comme « un jour de fête pour les Angolais ».

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Le pape Léon XIV a ensuite offert un calice à l'archevêque de Luanda, Dom Filomeno Vieira Lopes.

La célébration eucharistique à la centralité de Kilamba, organisée dans le cadre de la visite pastorale de quatre jours du pape Léon XIV en Angola, a rassemblé des centaines de fidèles catholiques.

Lors de son homélie, le pape Léon XIV a défendu la nécessité d'une Église plus proche du peuple, capable d'écouter ses souffrances et de répondre concrètement aux défis sociaux et économiques auxquels l'Angola est confronté.

Il a souligné que la situation actuelle exige une communauté chrétienne plus active et engagée, composée de fidèles désireux de se donner à leur prochain et de promouvoir des valeurs telles que l'amour, le pardon, la paix et la fraternité.

Il a déclaré : « L'histoire de l'Angola, les conséquences encore douloureuses que vous subissez, les problèmes sociaux et économiques et les différentes formes de pauvreté exigent la présence d'une Église qui sache être proche du peuple et qui sache écouter le cri de ses enfants.»

La célébration s'est déroulée dans le cadre du voyage apostolique en Angola qui, parmi d'autres activités, prévoit notamment, cet après-midi, la visite du Souverain Pontife au Sanctuaire de Muxima, où il présidera la récitation du Saint Rosaire.

Il est également prévu une rencontre commune avec les évêques, les prêtres, les religieuses et les catéchistes à la paroisse Notre-Dame de Fatima.