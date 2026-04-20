Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présenté sa démission et celle de son équipe au président de la République qui l'a acceptée. La lettre de démission d'Anatole Collinet Makosso date du 17 avril mais c'est le 19 avril que le chef de l'État en a pris acte.

Denis Sassou N'Guesso devra nommer un nouveau Premier ministre dans les heures qui suivent, tout comme il peut reconduire le sortant.

Élu lors du scrutin des 12 et 15 mars, le président Denis Sassou N'Guesso a prêté serment le 16 avril sur la promesse d'accélérer la marche vers le développement. En attendant la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale, les ministres en poste sont appelés à assurer la gestion des affaires courantes.