Congo-Brazzaville: Anatole Collinet Makosso remet sa démission, un nouveau gouvernement en vue

Le Premier ministre et chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, a présenté sa démission ainsi que celle de son équipe au président de la République, qui l’a acceptée, selon un communiqué de la présidence rendu public ce 20 avril.

D’après le document, la lettre de démission est datée du 17 avril, mais ce n’est que le 19 avril que le chef de l’État, Denis Sassou N’Guesso, en a officiellement pris acte. Dans la foulée, le président devra nommer un nouveau Premier ministre dans les prochaines heures, avec la possibilité de reconduire le sortant, précise la même source.

Pour rappel, Denis Sassou N’Guesso a été réélu à l’issue du scrutin des 12 et 15 mars. Il a prêté serment le 16 avril, promettant d’accélérer la marche du pays vers le développement. En attendant la formation d’un nouveau gouvernement, les ministres en fonction sont chargés d’expédier les affaires courantes.

Cette séquence ouvre une nouvelle phase politique, marquée par des attentes fortes autour de la composition de la future équipe gouvernementale et des orientations qu’elle imprimera au prochain mandat présidentiel.