Madagascar: Arrestations en série - Amnesty International hausse le ton

20 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)

La série d'arrestations visant des membres de la Gen Z suscite une vive réaction de l'organisation Amnesty International, qui appelle à la libération immédiate des jeunes interpellés.

Le ton est sans équivoque. L'organisation de défense des droits humains exhorte les autorités de la Refondation à «libérer immédiatement les jeunes membres de la Gen Z arrêtés ces derniers jours». Amnesty International dénonce une « atteinte flagrante à la liberté d'expression ».

Quatre membres de la Gen Z ont été arrêtés dans une relative discrétion après avoir organisé une manifestation pacifique ayant rassemblé une centaine de personnes sur la place du 13 Mai, le samedi 11 avril. Le mouvement y avait exprimé son opposition à la trajectoire politique engagée par la Refondation. « Nous avons manifesté contre le délestage, les coupures d'eau et la corruption généralisée », a déclaré Herizo Andriamanantena, l'un des leaders du mouvement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce dernier a été arrêté le 12 avril et serait détenu dans un lieu tenu secret. Un couple a également été interpellé, avant d'être libéré pour raisons de santé. La jeune femme, Miora, a diffusé une vidéo affirmant ne pas avoir subi de violences. Une version corroborée par le directeur général de la police, Tsaramonina Ravony.

Mauvais traitements

Toutefois, TV5 Monde rapporte, sur la base de témoignages, des allégations de mauvais traitements. Selon ces sources, certains détenus auraient été interrogés sous la menace d'une arme afin de leur extorquer des aveux, notamment sur un éventuel financement pour descendre dans la rue.

Le journal Le Monde s'est également fait l'écho de ces arrestations.

Vendredi, deux autres membres de la Gen Z ont été arrêtés pour avoir organisé une nouvelle manifestation prévue le samedi. Ils sont poursuivis pour « atteinte à la sûreté de l'État » et « trouble à l'ordre public ». Ce sont donc quatre jeunes détenus à la Brigade criminelle.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.