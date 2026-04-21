Congo-Kinshasa: Accueil des migrants - « C'est un service que nous rendons aux États-Unis », selon Judith Suminwa

20 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Interrogée samedi 18 avril sur le plateau de TV5 Monde, la Première ministre Judith Suminwa a indiqué que l'accueil des migrants en provenance des États-Unis relève d'un service rendu par la République démocratique du Congo aux Etats-Unis d'Amérique.

Tout en appelant à l'apaisement, la cheffe du gouvernement a précisé qu'il s'agit d'un accueil temporaire, inscrit dans le cadre d'un accord conclu entre Kinshasa et Washington.

Elle a expliqué que ces personnes sont des demandeurs d'asile qui se trouvaient aux États-Unis et que, dans le cadre d'un accord entre les services de migration américains et le gouvernement congolais, la RDC a accepté de les accueillir provisoirement.

« C'est un service que nous rendons aux États-Unis, qui prennent en charge ces personnes sur notre territoire à travers l'OIM. Pour l'instant, nous collaborons avec les États-Unis d'Amérique et l'Organisation internationale pour les migrations afin de recevoir ces migrants de manière temporaire, en attendant de leur trouver d'autres alternatives, notamment des pays d'accueil », a déclaré Judith Suminwa.

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La Première ministre a insisté sur le caractère non permanent de la présence de ces migrants sur le sol congolais, précisant que leur séjour en RDC est strictement limité dans le temps.

Elle a également assuré que cet accueil se déroule dans le respect du droit international humanitaire et des principes de protection des migrants.

Selon elle, les États-Unis d'Amérique assurent entièrement la prise en charge de ces migrants, notamment en ce qui concerne le logement, l'alimentation et les autres besoins essentiels.

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