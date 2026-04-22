Congo-Kinshasa: Accueil de migrants venus des Etats-Unis au pays - Le gouvernement rassure sur le caractère temporaire

Quinze personnes sont arrivées vendredi 17 avril dans la capitale congolaise, marquant le début de la phase opérationnelle du dispositif d'accueil temporaire de ressortissants de pays tiers en provenance des États-Unis. L'annonce a été faite par le Gouvernement dans un communiqué publié le 17 avril.

Selon les autorités, ce premier contingent ouvre la voie à l'application concrète de cet accord, inscrit dans un cadre de coopération internationale.

Dans ce communiqué, le gouvernement insiste sur le fait que ce dispositif est « strictement temporaire ». Il ne s'agit ni d'une installation durable, ni d'une relocalisation permanente sur le territoire congolais.

Les autorités précisent que l'ensemble des coûts liés à l'accueil et à la prise en charge des migrants est supporté par les États-Unis.

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Pourtant, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a affirmé, lundi 20 avril, avoir été sollicitée par le gouvernement congolais afin de fournir une assistance humanitaire à 15 migrants en provenance des États-Unis.

-Comment analyser l'accueil par la RDC de ressortissants de pays tiers en provenance des États-Unis ?

Invités :

Joseph Bangakya, député national élu de Rungu dans la province du Haut-Uélé. Cadre de l'Union sacrée de la nation, il est président du Groupe d'amitié RDC-États-Unis.

Émile Assani, député national, élu de Kindu sur la liste LGD, parti de l'opposition dont Matata Ponyo est le leader. Il est également avocat au barreau de Kinshasa/Matete.

Jolino Malukisa, professeur, il est directeur du pilier Gouvernance à l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence Ebuteli.