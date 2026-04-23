Afrique: ZLECAf - Afreximbank muscle les capacités des entreprises africaines

Dans une dynamique de consolidation du commerce intra-africain, le troisième programme de formation consacré à la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) se tiendra du 16 au 18 juin 2026 au Le Caire.

Cette initiative stratégique vise à doter les entreprises africaines des compétences nécessaires pour mieux exploiter les opportunités offertes par le marché unique continental.

Porté par Banque africaine d'exportation-importation, en collaboration avec Université américaine du Caire et le Secrétariat de l'AfCFTA, ce programme s'inscrit dans une volonté affirmée de professionnaliser les acteurs économiques africains. Il entend offrir aux participants des outils pratiques et des compétences opérationnelles adaptées à un environnement commercial en constante évolution.

En effet, malgré son immense potentiel pour stimuler la croissance et l'intégration économique du continent, la ZLECAf demeure encore insuffisamment maîtrisée par de nombreuses entreprises. Selon Afreximbank, cette méconnaissance des mécanismes techniques de l'accord constitue un frein à son appropriation effective. Le programme ambitionne donc de combler ce déficit, en traduisant les dispositions juridiques en stratégies concrètes, directement applicables sur le terrain.

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Les participants bénéficieront de modules axés sur l'identification des opportunités commerciales, la gestion des opérations d'import-export, les mécanismes de financement du commerce, ainsi que la maîtrise des chaînes d'approvisionnement. Autant de leviers essentiels pour permettre aux entreprises de naviguer avec efficacité dans les exigences réglementaires et les réalités du marché africain.

Pour Yemi Kale, directeur économique du groupe Afreximbank, cette formation constitue « une plateforme stratégique » pour approfondir la compréhension de la ZLECAf, notamment auprès des acteurs du secteur privé. Il estime que cette initiative contribuera significativement à accélérer l'adoption de l'accord à l'échelle continentale.

Même conviction du côté de Mohamed Ali, directeur du commerce des biens et de la concurrence au sein du Secrétariat de l'AfCFTA, qui voit en ce programme « une étape cruciale » pour libérer le potentiel du commerce intra-africain grâce à un renforcement ciblé des capacités et à des partenariats structurants.

De son côté, Stephen Tio Kauma, directeur général des ressources humaines d'Afreximbank, met en avant le rôle central de l'Académie Afreximbank, présentée comme un hub de référence en matière de formation commerciale en Afrique.

Selon lui, cette initiative permettra aux entreprises de mieux se positionner sur le marché unique africain et de contribuer activement à la transformation économique du continent.

À travers ce programme, Afreximbank et ses partenaires réaffirment leur engagement à faire de la ZLECAf un véritable levier de croissance, en donnant aux entreprises africaines les moyens de tirer pleinement profit d'un marché continental en pleine expansion.