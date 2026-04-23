Afrique: Afreximbank renforce les capacités des entreprises africaines sur les mécanismes de la ZLECAf

Afreximbank annonce son troisième programme de formation sur la ZLECAf dans le cadre du renforcement des capacités des entreprises africaines

La Banque africaine d’import-export, Afreximbank, organise du 16 au 18 juin 2026 au Caire, en Égypte, la troisième édition de son programme de formation consacré à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), apprend – t-on d’un communiqué officiel de l’institution. Cette initiative est mise en œuvre en partenariat avec l’Université Américaine du Caire et le Secrétariat de la ZLECAf.

Ce programme vise à renforcer les capacités des entreprises africaines en leur apportant des connaissances pratiques sur les mécanismes de la ZLECAf, encore insuffisamment maîtrisés malgré son potentiel économique. Il entend notamment aider les participants à identifier des opportunités commerciales, à gérer efficacement les opérations d’import-export, à mieux comprendre le financement du commerce et à s’adapter aux exigences des chaînes d’approvisionnement et de l’environnement commercial international.

En traduisant les dispositions juridiques de l’accord en stratégies concrètes, la formation ambitionne de faciliter l’accès aux marchés africains pour les entreprises du continent et de lever certains obstacles liés aux capacités techniques et opérationnelles. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large de promotion du commerce intra-africain et d’intégration économique.

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Le Dr Yemi Kale, Économiste en Chef du Groupe et Directeur Général de la Recherche pour Afreximbank, a présenté ce programme comme une plateforme stratégique destinée à renforcer l’adoption de la ZLECAf par les acteurs du secteur privé. Selon lui, les participants pourront acquérir une compréhension approfondie de l’accord, de ses enjeux et des négociations en cours, afin de mieux en exploiter les opportunités.

De son côté, Mohamed Ali, Directeur du Commerce des Marchandises et de la Concurrence au Secrétariat de la ZLECAf, a insisté sur l’importance du renforcement des capacités et des partenariats pour stimuler le commerce intra-africain. M. Stephen Tio Kauma, Directeur Général des Ressources Humaines pour Afreximbank a, quant à lui, souligné le rôle de l’Afreximbank Academy (AFRACAD) dans le développement des compétences commerciales, mettant en avant son ambition de rendre les entreprises africaines plus compétitives sur le marché continental.

Partenaire stratégique de l’Union africaine dans la mise en œuvre de la ZLECAf, Afreximbank poursuit à travers ce type d’initiatives son engagement en faveur du développement du commerce et des investissements en Afrique.