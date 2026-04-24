Afrique: En Guinée équatoriale, Léon XIV célèbre une ultime messe pour clore son voyage sur le continent

Le pape Léon XIV a quitté le continent africain en milieu de journée, jeudi 23 avril, à l'issue d'une tournée de onze jours sur le continent. Lors de la dernière messe de son voyage apostolique, qui s'est tenue à Malabo, en Guinée équatoriale, le souverain pontife a déclaré emporter avec lui un « trésor inestimable de foi, d'espérance, de charité ».

Il s'agissait de la dernière messe d'une tournée effrénée en Afrique. Jeudi 23 avril, Léon XIV a harangué plus de 30 000 personnes dans l'enceinte du stade de Malabo, ancienne capitale de la Guinée équatoriale, sur l'île de Bioko, à l'issue d'un séjour de trois jours dans ce pays fortement marqué par la foi catholique.

Avant son homélie, le pape américain a tenu à présenter ses condoléances à l'archidiocèse de Malabo, qui a perdu, il y a quelques jours, son vicaire général, Monseigneur Fortunato Nsue, décédé dans des circonstances qui n'ont pour l'heure pas été élucidées. Certains médias locaux ont évoqué la thèse de l'assassinat. « Je vous invite à vivre ce moment de deuil dans un esprit de foi, et je suis convaincu que, sans se laisser influencer par des commentaires ou des conclusions hâtives, les circonstances de son décès seront pleinement révélées », a conseillé Léon XIV.

Devant un parterre d'Équato-Guinéens habillés aux couleurs du Vatican, le souverain pontife a déclaré quitter « l'Afrique en emportant avec moi un trésor inestimable de foi, d'espérance, de charité », après avoir passé onze jours sur le continent. S'exprimant en espagnol, parce que devant une foule hispanophone, Léon XIV a ajouté que « comme aux premiers siècles de l'Église, aujourd'hui, l'Afrique est appelée à contribuer significativement à la sainteté et aux caractère missionnaire du peuple chrétien ».

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Une tournée fortement marquée par la promotion de la justice sociale. En visite dans des pays autoritaires, comme c'est le cas en Guinée équatoriale, tenue d'une main de fer par Teodoro Obiang Nguema depuis 1979, Léon XIV n'a pas hésité à se montrer critique envers leurs dirigeants.

« Le message qu'il a porté en Angola, exactement comme ici en Guinée équatoriale, qui est aussi pays très riche, c'est la juste redistribution des richesses pour que tout le monde puisse en profiter », a résumé le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa depuis l'avion papal.

Il a quitté le sol africain en milieu de journée. Attendu à Rome aux alentours de 18h TU, il doit donner sa conférence de presse à bord de l'avion. Une prise de parole attendue, alors que le président américain, Donald Trump, l'a violemment pris à partie, le qualifiant de « faible » et de « nul en politique étrangère ».