Guinée Equatoriale: Le pape Léon XIV fait ses adieux au pays

23 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MR/ART/BS

Malabo — Le pape Léon XIV a pris congé, ce jeudi, de la Guinée équatoriale en célébrant une messe au stade de Malabo, marquant ainsi la clôture de son premier voyage apostolique sur le continent africain.

Ce périple, considéré comme le plus long de son pontificat, l'a conduit dans quatre pays africains (Algérie, Cameroun, Angola et Guinée équatoriale), où il a délivré des messages centrés sur la justice, l'espérance, la paix et le respect des droits humains, présentés comme des fondements essentiels à l'édification de sociétés plus justes. Lors de l'eucharistie d'adieu, le Souverain pontife a évoqué son prédécesseur, le pape François, disparu il y a un an, rappelant son enseignement selon lequel « la joie de l'évangile remplit le coeur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus ».

Dans son homélie, il a souligné que l'annonce du salut doit se traduire en actes concrets, tels que le service, le pardon et le témoignage chrétien, affirmant que c'est ainsi que l'Église devient vivante et présente dans le monde. Il a par ailleurs mis en garde contre le risque d'une « tristesse individualiste », née d'une existence centrée exclusivement sur ses propres intérêts, éloignant les fidèles de l'ouverture à autrui, de l'écoute de Dieu et de la pleine expérience de l'amour chrétien.

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Selon lui, lorsque la vie intérieure se referme, il n'y a plus de place pour les autres, en particulier pour les plus démunis, compromettant ainsi l'essence même de la mission chrétienne. À l'issue de la célébration, le pape Léon XIV doit regagner Rome dans la journée, mettant ainsi un terme à l'étape africaine de sa mission apostolique.

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