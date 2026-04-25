Mali: Le pays cible d'attaques d'ampleur - L'armée affirme avoir le contrôle de la situation

Dakar — L'armée malienne a affirmé, samedi, à la mi-journée avoir le contrôle de la situation après que Bamako, la capitale, et d'autres localités ont fait l'objet, depuis l'aube, d'attaques armées coordonnées d'ampleur.

Dans un communiqué rendu public quelques heures après le début des affrontements, l'Etat-major général des armées maliennes fait savoir que les opérations de ratissage continuaient. Il assure en même temps que "la situation est sous contrôle".

Il rapporte que les groupes armés ayant attaqué certaines parties du pays avaient "immédiatement essuyé de violents revers grâce au professionnalisme et à l'engagement des FAMA (forces armées maliennes)".

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"Plusieurs terroristes ont été neutralisés et des équipements (ont été) détruits", déclare l'état-major de l'armée malienne qui appelle les Maliens à garder leur calme, à faire preuve de discernement tout en évitant de relayer des vidéos et message visant à alimenter l'inquiétude générale.

Des combats ont éclaté tôt samedi à la périphérie de Bamako et dans d'autres localités du Mali et se poursuivaient encore, l'armée malienne tentant de repousser des attaques coordonnées d'ampleur de groupes armées, ont rapporté plusieurs médias.

"Des combats sont en cours depuis tôt samedi à la périphérie de la capitale malienne Bamako et dans plusieurs localités dans l'intérieur du pays entre militaires et groupes armés ayant mené plusieurs attaques coordonnées notamment des casernes", a indiqué l'Agence France Presse, citant un communiqué de l'armée malienne.

Des tirs très intenses étaient aussi entendus samedi dans la ville voisine de Bamako, Kati, qui abrite la résidence du chef de la junte, assure l'AFP qui fait état d'une situation incertaine à Kidal, la grande ville du nord dont les rebelles touareg maliens du Front de Libération de l'Azawad (FLA) revendiquent le contrôle samedi.