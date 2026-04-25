Mali: Le pays cible d'attaques armées coordonnées d'ampleur

Dakar — Des combats ont éclaté tôt samedi à la périphérie de Bamako et dans d'autres localités du Mali et se poursuivaient encore, l'armée malienne tentant de repousser des attaques coordonnées d'ampleur de groupes armées, ont rapporté plusieurs médias.

"Des combats sont en cours depuis tôt samedi à la périphérie de la capitale malienne Bamako et dans plusieurs localités dans l'intérieur du pays entre militaires et groupes armés ayant mené plusieurs attaques coordonnées notamment des casernes", a indiqué l'Agence France Presse, citant un communiqué de l'armée malienne.

Des tirs très intenses étaient aussi entendus samedi dans la ville voisine de Bamako, Kati, qui abrite la résidence du chef de la junte, assure l'AFP qui fait état d'une situation incertaine à Kidal, la grande ville du nord dont les rebelles touareg maliens du Front de Libération de l'Azawad (FLA) revendiquent le contrôle samedi.