Dakar — Le Sénégal fait partie des pays pouvant viser l'élimination du paludisme d'ici 2030, indique le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), soulignant que plus de 9 districts sanitaires sur 10 sont en phase de pré-élimination de la maladie.

"Sur une période plus longue, la part du paludisme dans l'ensemble des maladies est passée de plus d'un tiers des cas (35 %) en 2000 à peine plus d'1 cas sur 100 aujourd'hui (1,4 %). De même, les décès liés au paludisme représentent désormais moins de 1 décès sur 100, contre près de 3 sur 10 au début des années 2000. Aujourd'hui, plus de 9 districts sanitaires sur 10 (73 sur 79) sont en phase de pré-élimination, ce qui place le pays parmi ceux pouvant viser l'élimination d'ici 2030", informe le PNLP.

Le Sénégal a célébré, samedi 25 avril, la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le thème de cette année est "Motivés pour éliminer le paludisme : maintenant nous pouvons. Maintenant nous devons" qui rappelle l'urgence de et le devoir d'aller vers l'élimination.

Dans un communiqué, le PNLP souligne que les données de 2025 illustrent une avancée "significative".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Concrètement, on compte environ 13 cas de paludisme pour 1 000 habitants, contre 23 pour 1 000 en 2024. Le nombre de décès a lui aussi fortement baissé, passant de 314 à 151 morts en un an, soit presque deux fois moins", lit-on dans le document.

En dépit des progrès notables, le paludisme demeure un "enjeu majeur" de santé publique au Sénégal, avec une transmission plus intense durant la saison des pluies.

Le Programme national de lutte contre le paludisme indique que "des poches de forte transmission persistent, notamment à Touba, Kaolack, Kédougou, Tambacounda et Kolda", relevant que "certaines populations restent particulièrement exposées, comme les transhumants, les orpailleurs et les talibés, nécessitant des réponses adaptées".

Face à cette situation, le PNLP mise sur un changement de paradigme.

Il s'agit du renforcement de l'engagement communautaire, l'approche multisectorielle "One Health", la mobilisation accrue de ressources domestiques, l'amélioration du système de santé et de surveillance, ainsi que la prise en compte des effets du changement climatique et des dynamiques transfrontalières doivent être de mise.

D'ores et déjà, le PNLP informe avoir validé le Plan stratégique national d'élimination du paludisme (PNED) 2026-2030. Lequel est aligné sur la stratégie de l'OMS et le cadre régional de l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS).

Le plan qui vise un accès universel et équitable à des interventions efficaces et abordables ambitionne de bâtir un Sénégal libéré du paludisme, avec un système de santé résilient, au service du développement durable.