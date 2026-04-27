Sénégal: Vers l'introduction du vaccin contre le paludisme au pays (Officiel)

Dakar — Le coordonnateur du Programme élargi de vaccination (PEV) a annoncé que l'introduction d'un vaccin contre le paludisme au Sénégal est envisagée d'ici 2027, avec une priorité accordée aux zones à forte incidence de la maladie.

"Nous avons envisagé, avec le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), d'introduire ce vaccin dans cinq districts, probablement durant l'année 2027", a notamment déclaré le docteur Ousseynou Badiane.

Le médecin s'exprimait dans une interview accordée à l'Agence de presse de sénégalaise (APS) dans le cadre d la Semaine mondiale de la vaccination commémorée du 24 au 30 avril.

Le thème de l'édition 2026 est placée sous le thème "Pour chaque génération, les vaccins agissent".

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Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), plus de 150 millions de vies ont été sauvées et plus de 30 maladies et infections potentiellement mortelles prévenues dans le monde par les vaccins au cours des 50 dernières années.

Au Sénégal, la vaccination est en passe de devenir un moyen de lutte contre paludisme, qui constitue le premier motif de consultation dans les établissements de santé, a ainsi annoncé le coordonnateur du PEV.

L'introduction du vaccin contre cette maladie, prévue l'année prochaine, se fera dans un premier temps dans les régions du sud-est du pays, où la prévalence du paludisme est plus élevée, a-t-il précisé.

"Nous sommes dans la phase préparatoire et l'introduction du vaccin antipaludique ne se fera pas à l'échelle nationale", selon Ousseynou Badiane

Les vaccins RTS,S/AS01 et R21/Matrix-M sont les deux recommandés par l'OMS pour prévenir le paludisme chez les enfants vivant dans des zones à transmission modérée ou élevée.

La Journée mondiale de lutte contre le paludisme a été commémorée, vendredi, 24 avril, sur le thème "Déterminés à éliminer le paludisme : maintenant que nous le pouvons, c'est notre devoir d'y parvenir".