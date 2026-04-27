Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a reçu le président du Mozambique, Daniel Francisco Chapo à Addis-Abeba

27 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli officiellement ce jour le président mozambicain Daniel Francisco Chapo à l'aéroport international de Bole International Airport.

Dans un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux, le Bureau du Premier ministre a souligné que « cette visite reflète la volonté constante de l'Éthiopie de consolider des partenariats africains sincères, orientés vers des résultats concrets susceptibles d'améliorer durablement les conditions de vie des populations des deux pays ».

La cérémonie officielle d'accueil ouvre ainsi une séquence d'échanges diplomatiques de haut niveau consacrée au renforcement de la coopération entre les deux nations.

Au cours de ce déplacement, les deux chefs d'État devraient s'entretenir sur plusieurs dossiers stratégiques d'intérêt commun, dans l'objectif de consolider davantage les relations historiques entre l'Éthiopie et le Mozambique.

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