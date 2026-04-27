Ethiopie: Le pays accueille le président du Mozambique et réaffirme le renforcement de ses relations bilatérale

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli officiellement lundi au Palais national le président mozambicain Daniel Francisco Chapo, donnant le coup d'envoi d'une visite de haut niveau destinée à consolider la coopération entre les deux pays africains.

La cérémonie organisée dans la capitale éthiopienne a mis en évidence le dynamisme croissant des relations diplomatiques entre l'Éthiopie et le Mozambique, les deux parties envisageant d'élargir leurs domaines de collaboration.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Abiy Ahmed a présenté l'Éthiopie comme la « Terre des Origines », mettant en avant son ouverture sur le monde et sa volonté de promouvoir un développement partagé avec ses partenaires internationaux.

« Terre des Origines, l'Éthiopie est un espace d'opportunités sans limites, ouverte à tous et invitant ses partenaires à renouer avec leurs racines communes tout en avançant ensemble vers le progrès », a-t-il indiqué.

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Il a également insisté sur l'importance de bâtir des partenariats durables fondés sur le respect mutuel et des retombées concrètes, affirmant que l'Éthiopie ambitionne d'être bien plus qu'un simple lieu de passage pour ses partenaires.

« À travers des partenariats sincères, nous voulons montrer que l'Éthiopie n'est pas seulement une destination, mais une seconde patrie pour ceux qui aspirent à une croissance et à une transformation ambitieuses », a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement s'est par ailleurs dit confiant quant aux résultats positifs attendus de cette visite, qui devrait renforcer davantage les liens entre les deux nations et poser les bases d'une coopération pérenne.

« Je souhaite que votre visite soit couronnée de succès et qu'elle ouvre la voie à une prospérité commune ainsi qu'à une amitié durable », a-t-il conclu.

Cette visite s'inscrit dans une dynamique plus large visant à intensifier la coopération intra-africaine et à faire avancer les priorités économiques et diplomatiques communes du continent.