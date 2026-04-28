communiqué de presse

Les systèmes de santé des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre font face à une pression accrue, en raison d'une contraction des financements et d'une hausse des besoins sanitaires liée à la croissance démographique, aux épidémies, aux chocs climatiques et à l'augmentation simultanée de diverses morbidités.

Face à cette situation, la stratégie de la Banque mondiale en matière de santé, nutrition et population, intitulée En bonne santé pour prospérer : investir dans la santé au service de l'emploi et du développement en Afrique de l'Ouest et du centre est alignée sur l'Accra Reset, l'agenda de Lusaka et l'engagement du Groupe de la Banque mondiale en faveur de la couverture sanitaire universelle. Elle fournit un cadre pour aider les pays à établir des priorités et à opérer des changements stratégiques dans un espace budgétaire restreint, tout en faisant progresser l'Initiative africaine pour l'accès et la fabrication de produits médicaux (AIM2030) afin de soutenir la fabrication locale de produits de santé essentiels, renforcer la sécurité sanitaire et créer des emplois.

Le Groupe de la Banque mondiale, en partenariat avec le Gouvernement du Ghana et le Mécanisme de financement mondial (GFF), organisera un lancement régional de haut niveau de la stratégie le lundi 4 mai 2026 à Accra. La cérémonie de lancement sera présidée par S.E. John Dramani Mahama, Président de la République du Ghana.

Les médias sont invités à assister aux séances de l'évènement et à en assurer la couverture médiatique.

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L'événement d'Accra aura pour objectif de :

Présenter la stratégie et la positionner comme un cadre unificateur pour la région.

Démontrer sa capacité à améliorer les résultats en matière de santé tout en soutenant la création d'emplois, la productivité, la sécurité sanitaire et la mobilisation des ressources intérieures.

Favoriser une compréhension commune de la manière dont les pays peuvent promouvoir les priorités en matière de santé dans un contexte de resserrement de la marge de manoeuvre budgétaire ; et

Renforcer la collaboration et harmoniser les financements pour soutenir la santé, la nutrition et la résilience en Afrique de l'Ouest et du centre.

QUI : S.E. John Dramani Mahama, Président de la République du Ghana, les membres du gouvernement de la République du Ghana, les ministres et délégations des pays d'Afrique de l'Ouest et du centre, les hauts fonctionnaires du Groupe de la Banque mondiale, les dirigeants d'organisations régionales et internationales, les représentants du secteur privé, les représentants de la société civile et d'autres parties prenantes.

QUAND : Lundi 4 mai, 2026

HORAIRE : 9h00, heure d'Accra (Ghana)

LIEU : Mövenpick Hotel, Ridge, Pmb Ct 343, Independence Avenue, Accra

ÉVÉNEMENT IMPORTANT POUR LES MÉDIAS : Nous invitons chaleureusement les médias à assister à la cérémonie de lancement.

RETRANSMISSION EN DIRECT : Les médias basés en dehors du Ghana pourront suivre la conversation via cette plateforme : https://www.banquemondiale.org/fr/events/2026/03/22/making-health-work-for-western-and-central-africa

À confirmer : Pour obtenir une accréditation, veuillez confirmer votre participation avant jeudi 30 avril par courriel à Kennedy Fosu à l'adresse suivante : kfosu@worldbank.org