communiqué de presse

ACCRA — Une douzaine de ministres de la Santé et des Finances, ainsi que des représentants des partenaires de développement, du secteur privé, de la société civile, des institutions régionales et des leaders de la jeunesse d'Afrique de l'Ouest et du centre, ont conclu une réunion d'une journée à Accra le 4 mai pour faire avancer le programme d'action en matière de santé, de nutrition et de population et offrir un meilleur accès à des soins de santé de qualité aux communautés de la région.

Durant cet événement, le Groupe de la Banque mondiale a procédé au lancement de sa stratégie régionale pour la santé « En bonne santé pour prospérer : investir dans la santé au service de l'emploi et du développement en Afrique de l'Ouest et du centre », une feuille de route pilotée par les pays et ancrée dans le principe de souveraineté sanitaire.

La stratégie fournit une feuille de route pour accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle (CSU), tout en soulignant que les investissements dans la santé sont essentiels non seulement pour sauver des vies, mais aussi pour une croissance économique tirée par des emplois de qualité aujourd'hui et demain. La stratégie En bonne santé pour prospérer repose sur trois priorités stratégiques : les premières lignes de front (renforcement de la prestation de services axée sur les soins primaires), réparer les finances (garantir des investissements durables) et préparer l'avenir (renforcer la résilience des systèmes de santé).

« Pour nous, au Ghana, cette stratégie est en phase étroite avec notre vision nationale : assurer la couverture sanitaire universelle, renforcer nos systèmes de santé et faire en sorte que chaque citoyen, quel que soit son revenu ou son lieu de résidence, puisse accéder à des soins de qualité », a déclaré Julius Debrah, chef de cabinet à la présidence de la République du Ghana.

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« En investissant dans la santé, nous investissons dans l'emploi, dans la stabilité et dans l'avenir de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Le Ghana est prêt à mettre en oeuvre avec succès cette stratégie régionale et s'y engage. Travaillons ensemble pour faire en sorte qu'aucune mère ne meure en donnant la vie, qu'aucun enfant ne souffre de maladies évitables et qu'aucun citoyen ne soit plongé dans la pauvreté par le coût des soins. »

La stratégie est étroitement alignée sur l'ambition régionale du Groupe de la Banque mondiale d'aider les pays à fournir à 200 millions de personnes des services de santé de qualité et abordables d'ici à 2030, contribuant ainsi à l'objectif mondial de 1,5 milliard de personnes, avec l'Initiative africaine pour l'accès et la fabrication de produits médicaux (AIM2030) du Groupe de la Banque mondiale, fortement axée sur le secteur privé et la CSU ainsi que les pactes nationaux pour la santé visant à aider les pays à aligner les priorités et les ressources de santé autour d'un seul et unique outil mesurable pour parvenir à la CSU. En bonne santé pour prospérer est également alignée sur le Mécanisme de financement mondial (GFF), un partenariat de financement catalytique piloté par les pays et axé sur l'élimination des décès maternels et infantiles évitables, et un catalyseur clé pour la mise en oeuvre de la stratégie.

« Notre objectif est de faire en sorte que des services de santé maternelle et infantile de qualité et d'un coût abordable soient mis à la disposition de tous, afin que chaque femme enceinte puisse accoucher en toute sécurité, que chaque enfant puisse grandir en bonne santé, bien nourri et protégé contre les maladies infantiles évitables, et qu'aucune famille ne soit poussée dans la pauvreté pour accéder aux soins dont elle a besoin », a déclaré Mamta Murthi, vice-présidente du Groupe de la Banque mondiale, pour la Population et le développement.

« Pour briser le cercle vicieux de la pauvreté et de la maladie, il faut investir maintenant. Cela signifie reconnaître que la santé d'un enfant dans les 1 000 premiers jours de sa vie détermine grandement son avenir - sa capacité à apprendre, à travailler, à être productif et à contribuer à une économie florissante. Cela signifie mettre en place des systèmes de santé vraiment aptes à aider les personnes et les communautés à prospérer. »

Dans une déclaration commune approuvée lors de la réunion, les ministres et chefs de délégation ont souligné qu'en investissant aujourd'hui dans la santé, les pays peuvent faire en sorte que la prochaine génération soit non seulement apte à survivre, mais aussi apte à prospérer. Les gouvernements devraient optimiser l'utilisation des ressources existantes afin de mieux les dépenser, tout en mobilisant des ressources intérieures supplémentaires pour la santé afin d'obtenir et de maintenir des gains de développement à long terme.

Ils ont plaidé en faveur de la réali sation de pactes nationaux pour la santé dans chaque pays. Ces pactes sont des accords de haut niveau définissant les engagements nationaux à développer des soins de santé abordables et de qualité, aider à galvaniser les dirigeants politiques, clarifier les priorités en matière de réforme des politiques, et réunir le ministère de la Santé, le ministère des Finances et tous les partenaires de développement autour d'un seul plan piloté par le pays - un seul plan, un seul budget et un seul système de rapports.

Investir dans la santé est à la fois un impératif de développement et un impératif économique. Une population en bonne santé est plus productive, plus résiliente aux chocs et mieux équipée pour stimuler la création d'emplois et la croissance économique. Le renforcement des systèmes de santé et de nutrition est donc essentiel pour stimuler la productivité, favoriser une croissance inclusive et faire progresser la CSU.

Les ministres ont reconnu que le secteur public ne peut pas atteindre ces objectifs seul, notant que le secteur privé est un partenaire essentiel dans l'innovation, la prestation de services et le développement de chaînes de valeur locales pour les contre-mesures médicales et autres produits de santé.

Ont pris part à la réunion, des ministres et des représentants de pays d'Afrique de l'Ouest et du centre, des ambassades, des organisations régionales, des représentants du secteur privé et des leaders de la jeunesse, ainsi que des représentants des partenaires de développement, notamment le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth (UK FCDO) et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).