Tchad: Les affrontements intercommunautaires se poursuivent dans l'est du pays

Nés d'une rixe entre femmes issues des communautés Tama et Zaghawa pendant le week-end, les heurts entre les deux communautés ont repris, ce lundi 27 avril. De sources locales et sécuritaires, le bilan humain, qui s'élève pour l'instant à au moins 42 morts et plusieurs dizaines de blessés, risque de considérablement s'alourdir.

Les affrontements intercommunautaires qui ont fait au moins 42 morts depuis samedi dans la province du Wadi-Fira, dans l'est du Tchad, ont repris ce lundi 27 avril, faisant de nouveau plusieurs dizaines de morts, selon des sources locales et sécuritaires.

Alors que la route entre Abéché et Guereda a été bloquée une bonne partie de la journée, des heurts ont également eu lieu à une dizaine de kilomètres au sud de la localité d'Igot où le conflit a commencé pendant le week-end.

Né d'une rixe entre femmes issues des communautés Tama et Zaghawa autour d'un puits à Djourang, dans le département de Dar-Tama, au cours de laquelle un jeune homme aurait blessé par balle une jeune femme, il s'est amplifié au point de déboucher sur trois jours d'affrontements avec des répercussions jusque dans le camp de réfugiés soudanais d'Iridimi.

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Le vice-Premier ministre en visite pour tenter d'apaiser les tensions

En conséquence de quoi, le bilan humain de ces journées - au cours desquelles des dizaines de personnes ont également été blessées - reste toujours provisoire à ce stade.

Pour apaiser les tensions, une délégation composée du vice-Premier ministre tchadien Limane Mahamat, du ministre des Armées, Issakha Maloua Djamous, et du chef d'état-major, Abakar Abdelkerim Daoud, s'est rendue sur place dimanche 26 avril et l'armée a été déployée.

Mais après un retour au calme, des groupes issus des deux communautés impliquées ont repris les armes dans la matinée de lundi.