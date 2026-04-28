Ethiopie: Le président du Mozambique a visité le Musée national du Palais du pays lors de sa visite officielle

27 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Dans le cadre de son séjour officiel en Éthiopie, le président mozambicain Daniel Francisco Chapo a effectué une visite au Musée national du Palais, où il a exploré les richesses du patrimoine historique et culturel éthiopien.

Cette immersion a offert un aperçu de la longue trajectoire civilisationnelle de l'Éthiopie, souvent perçue comme un symbole de continuité et d'indépendance dans l'histoire du continent africain.

Le musée, qui abrite des collections de l'époque impériale ainsi que divers éléments du patrimoine national, a servi de cadre à une réflexion sur l'évolution historique du pays et son rôle en Afrique.

Selon le bureau du Premier ministre, ces visites s'inscrivent dans une dynamique plus large visant à valoriser l'héritage historique de la nation tout en renforçant sa diplomatie contemporaine.

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Se présentant comme la « Terre des Origines », l'Éthiopie met en avant son patrimoine culturel comme un socle essentiel pour construire des partenariats tournés vers l'avenir.

Ce moment de découverte revêt également une dimension symbolique forte, illustrant l'esprit d'unité africaine et le rapprochement entre l'Éthiopie et le Mozambique.

Les deux pays entendent transformer cette proximité historique et culturelle en une coopération concrète et durable.

La visite du président Chapo devrait ainsi contribuer à approfondir les relations bilatérales, notamment à travers des discussions axées sur le renforcement des partenariats et la réalisation d'objectifs communs de développement.

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