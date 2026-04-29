Afrique: Mondial 2026 - La FIFA augmente de 15 % les primes des 48 équipes participantes

Dakar — Le Conseil de la FIFA a décidé d'augmenter de 15 % les ressources financières destinées aux 48 équipes participantes à la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis d'Amérique, au Mexique et au Canada (11 juin-19 juillet), portant l'enveloppe globale à 871 millions de dollars américains, soit environ 487,5 milliards de francs CFA.

Réuni à Vancouver, avant la tenue du 76e congrès de la FIFA jeudi au Canada, le Conseil de l'instance dirigeante du football mondial a précisé que la prime de préparation passe de 1,5 (840 millions de FCFA) à 2,5 millions de dollars américains (1,4 milliard de FCFA), tandis que la prime de qualification est relevée de 9 (5,1 milliards de FCFA) à 10 millions de dollars américains (5,6 milliards de FCFA).

Des contributions supplémentaires, estimées à plus de 16 millions de dollars américains (9 milliards de FCFA), sont également prévues pour couvrir les frais de délégation des équipes et l'augmentation des quotas de billets.

Le reste des revenus générés par la compétition sera redistribué aux 211 associations membres afin de soutenir le développement du football à l'échelle mondiale, selon la même source.

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Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a salué "la situation financière la plus solide de l'histoire" de l'organisation, permettant, selon lui, un soutien accru aux fédérations nationales.

Le Sénégal prendra part à cette 23e édition de la Coupe du monde 2026. Les Lions sont logés dans la poule I avec la France, la Norvège et l'Irak.

Le Sénégal débutera la compétition face à la France le 16 juin (19h GMT), avant d'affronter la Norvège le 23 juin (00h GMT) et l'Irak le 26 juin (19h GMT).

Le match d'ouverture du Mondial 2026 opposera, le 11 juin à 19h GMT, le Mexique à l'Afrique du Sud au stade Azteca de Mexico.

Voici les groupes de la Coupe du monde 2026 :