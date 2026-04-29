Afrique: La FIFA arrête le calendrier international 2026-2027 et attribue plusieurs compétitions

le soleil
Trophée de la Coupe du monde
29 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Coupe du monde masculine des moins de 17 ans 2026 se déroulera du 19 novembre au 13 décembre au Qatar, a confirmé mardi la FIFA, annonçant également une organisation conjointe de la Coupe du monde masculine des moins de 20 ans par l'Arménie et la Géorgie.

Réuni à Vancouver, en marge du 76e congrès de la FIFA prévu jeudi au Canada, le Conseil de l'instance dirigeante du football mondial a précisé que la phase finale de la Ligue des champions féminine 2027 se tiendra à Miami (États-Unis d'Amérique) du 27 au 31 janvier.

Le calendrier international masculin 2027 a également été arrêté, avec la Coupe d'Asie en Arabie saoudite (7 janvier-5 février), la Gold Cup (19 juin-11 juillet) dont l'organisation n'est pas encore attribuée à un pays membre de la CONCACAF, ainsi que la Coupe d'Afrique des nations 2027 (19 juin-17 juillet) qui se jouera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

L'élection du président de la FIFA pour le mandat 2027-2031 se tiendra lors du 77e congrès en 2027, avec l'ouverture du processus électoral prévue le 30 avril 2026, selon la même source.

Une consultation est par ailleurs ouverte sur l'obligation pour les clubs d'aligner en permanence un joueur formé localement (U-20 ou U-21), a annoncé l'instance dirigeante du football mondial

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.