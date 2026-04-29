Tunisie: La « mallette de lecture », les élèves malvoyants pris en considération

Désormais, les élèves malvoyants vont pouvoir bénéficier du projet de la « mallette de classe » et ne pas se sentir exclus de « l'année de la lecture ». En effet, le ministère de l'Éducation s'apprête à adapter le contenu de la « mallette de classe pour la lecture familiale » en écriture braille.

Lancé dans le cadre de la proclamation de l'année 2026 « Année de la lecture », le projet de la « mallette de classe » vise à instaurer la lecture comme une pratique quotidienne partagée entre l'élève et sa famille, tout en soutenant l'apprentissage interactif grâce à des contes pédagogiques destinés aux élèves du primaire.

En marge de la participation du ministère à la Foire internationale du livre de Tunis, Sofiane Hadhraoui, directeur de l'édition du livre scolaire au ministère a indiqué à ce propos que cette initiative permettra aux élèves non-voyants de bénéficier de ce fonds de récits.

M. Hadhraoui a précisé que la distribution couvrira, dans une première phase, les écoles pour malvoyants de Ben Arous, Sousse, Sfax et Gabès, ainsi que la section spécialisée de l'école primaire de la Cité El Andalous, dans le gouvernorat de Bizerte.

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Il a ajouté que l'expérience sera ensuite généralisée à l'ensemble des élèves malvoyants à travers la République, y compris ceux n'ayant pas pu intégrer les établissements scolaires. Et ce, explique-t-il, afin de consacrer le principe d'égalité des chances et de garantir le droit à l'éducation pour tous.

Cette initiative, a-t-il souligné, « témoigne de la volonté du ministère de promouvoir une éducation inclusive, faisant du livre un outil accessible à tous les élèves sans exception et de la lecture un droit effectif et une pratique quotidienne pour chaque enfant ».

Le directeur de l'édition a enfin rappelé que 12 000 mallettes de lecture, contenant chacune 30 histoires, ont déjà été distribuées dans toutes les écoles primaires de Tunisie dans le cadre de ces efforts.