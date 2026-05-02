Tunisie: Une première imprimante braille « Made in Tunisia » à la conquête du monde arabe

L'innovation tunisienne vient de franchir un nouveau palier grâce à l'ingéniosité de Montassar Moussa. Ce créateur a réussi le pari de développer une imprimante utilisant la technologie Braille, une prouesse technique qui représente une première absolue à l'échelle de l'Afrique et du monde arabe.

S'exprimant ce samedi 2 mai 2026 lors de son passage sur la Radio Nationale, Montassar Moussa a précisé que cette machine permet de produire des livres et des récits spécifiquement adaptés aux non-voyants. Le prix de l'appareil est estimé à 3 000 dinars.

L'inventeur a également souligné qu'un logiciel est offert gratuitement à chaque acquéreur. Ce programme informatique permet de traduire instantanément n'importe quel texte standard pour le convertir directement en langage Braille.

Afin de rendre cette technologie encore plus accessible au plus grand nombre, Montassar Moussa a affirmé que ses équipes collaborent actuellement avec divers partenaires pour réduire davantage le coût de production et mettre en place des solutions de vente par facilités de paiement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ambition de l'innovateur ne s'arrête pas à l'impression. Il a révélé travailler parallèlement sur le développement d'un jeu éducatif en Braille conçu pour stimuler l'intelligence émotionnelle et sensorielle des personnes malvoyantes.

À travers ces initiatives, l'objectif ultime reste de positionner la Tunisie comme un leader incontournable dans l'industrie des équipements destinés aux personnes en situation de handicap.