Congo-Kinshasa: La motion de défiance contre le vice-Premier ministre Jacquemain Shabani rejetée

En République démocratique du Congo (RDC), le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Shabani échappe à une motion de défiance. Le texte, porté par le député Laddy Yangotikala Senga, a été rejeté mercredi 29 avril par l'Assemblée nationale, sur fond de vives contestations autour de sa recevabilité. Plusieurs élus ont dénoncé une procédure entachée d'irrégularités, évoquant des signatures obtenues de manière frauduleuse.

« L'approabation de cette motion incidente met ainsi fin à l'examen de la motion défiance. Il n'y a donc pas lieu d'engager ni débat, ni vote de celle-ci. » Sous la direction du président de l'Assemblée nationale, la plénière ne s'est pas prononcée sur le fond mais sur la forme.

C'était à la suite d'une motion incidente du député Gary Sakata, introduite pour contester la motion de défiance contre le numéro 2 du gouvernement. Selon lui, les signatures auraient été « obtenues de manière frauduleuse » et la motion serait « entachée d'énormes irrégularités », avec de « nombreux faux » parmi les noms des signataires : « Monsieur Amani Kabaga n'existe pas. Le numéro 35, il n'y a pas un collègue qui s'appelle comme cela. Je rajoute le numéro seize. Il y a une surcharge où le nom est effacé, mais la signature est maintenue. Cette motion est corrompue et ne peut pas être recevable ».

La réponse de Lady Yangotikala, députée élue de Kisangani et l'auteur de la motion de défiance, n'y a rien changé : « Dans cette liste, tous ceux qui ont signé sont des députés. Et tous, le jour où ils ont signé. Honorable président, j'ai pris le soin de les filmer. J'ai des preuves. Le peuple nous observe de toutes les façons. Moi, j'ai fait ma part. »

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Le choix était délicat pour les députés de la majorité : défendre un allié politique ou répondre à une opinion publique de plus en plus préoccupée par l'insécurité et l'instabilité politique dans les provinces.Un choix qui a été précédé par un mot d'ordre de la majorité de faire bloc derrière le numéro 2 du gouvernement pour afficher l'unité.