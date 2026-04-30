Afrique: L'AAPI invite les opérateurs économiques à participer au forum économique 'Biashara Afrika 2026' au Togo

ALGER) — L'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) a invité, jeudi dans un communiqué, les opérateurs économiques algériens à participer aux activités du forum économique africain "Biashara Africa 2026", prévu à Lomé (Togo) du 18 au 20 mai prochain.

Cet événement économique est organisé par le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et le Gouvernement du Togo, sous le thème "Accélérer la transformation économique de l'Afrique grâce à la ZLECAf".

Le Biashara Africa constitue "une plateforme africaine de premier plan visant à renforcer le commerce intra-africain et à accélérer l'activation de la ZLECAf, à travers le soutien aux échanges commerciaux et aux investissements et le renforcement de l'intégration économique sur le continent", précise l'AAPI.

La participation à cet événement "permettra aux entreprises d'accéder à de nouveaux marchés africains, de rencontrer des partenaires commerciaux et industriels dans le cadre des réunions B2B, d'explorer des opportunités d'investissement et de partenariat et d'élargir le réseau professionnel à l'échelle continentale", souligne l'Agence.

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Ce forum économique réunit des délégations gouvernementales, des hommes d'affaires, des investisseurs, des économistes et des représentants d'institutions internationales pour discuter de commerce intra-africain, d'entrepreneuriat, d'innovation et d'économie numérique.